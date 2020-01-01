京东物流IP营销京东小鸽萌趣出道

项目时间：

2019年5月24日——6月1日

项目背景：

京东物流从「京东小哥」衍生全新IP形象「京东小鸽」，京东小鸽家族由快递小鸽、分拣大鸽、货运大鸽以及站长大哥组成，又称「快递F4」，京东小鸽于6月1日萌趣出道。

市场分析：

优势：萌趣形象的应用能够拉近用户距离；

劣势：京东小鸽IP形象前期准备阶段较长，但是传播时间较短，无法形成深刻印象；

机会：近年来国漫越来越受到年轻用户和大众的追捧，与其他品牌形象物的合作能够迅速将京东小鸽推出；

挑战：各大品牌近些年来都陆续推出自己的卡通IP形象，形成一定竞争力；

核心展示：

一、前期筹备传播物料，包括动画MV的歌词与画面分镜、品牌联合海报。

二、传播执行期间，我们由京东物流的官方微博账号以“传递你的喜欢”为话题发布京东小鸽自我介绍海报，号召网友转发评论告白京东小鸽，同时在秒拍、腾讯视频、微博等多平台发布京东小鸽动画MV，引发网友关注讨论。随后通过微博KOL的宣传促进UGC转发评论，通过合作品牌发布品牌联合海报形成传播矩阵。后续被SocialBeta收录进行二次传播。

主要节奏：

6月1日，京东物流官方微博发布京东小鸽自我介绍海报。

6月1日上午，京东小鸽视频进行KOL投放，促进UGC转发与评论。

6月1日下午，联合品牌发布品牌联动海报，形成传播矩阵。

6月1日晚上，京东物流官方微博与官方微信发布京东小鸽相关微博及推文，进行营销复盘。

后续被SocialBeta收录进行二次传播。

营销效果：

1.互动效果超出预期，网络曝光量总计1075.2w＋，京东小鸽迅速获得网友的高关注度与高讨论量，极大得提升了用户对京东物流品牌的好感。

京东小鸽动画MV《张老先生有快递》秒拍播放量327w＋，微博播放量57.7W+，投放的KOL微博阅读量达535.9w+，动画MV以魔性洗脑的形式获得了网友的一致好评。联动品牌蓝V微博的阅读量达208.6w＋。