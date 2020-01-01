为了聚焦品牌的核心“CIVIC精神”，将品牌英文名 “CIVIC”与时下网络流行语“C位”做结合，提出了符合年轻消费者个性的品牌主张。

创作背景：

东风Honda品牌旗下的CIVIC思域作为一款网红车型，一直受到车主以及消费者的追捧，但同时也面临着竞争对手挑战以及各种网络热议。

解决方案：

思域车型的英文名称“CIVIC”，与时下网络流行语“C位”的发音极为接近，而思域车主也是追赶潮流、彰显自我的年轻人，由此我们提出了“C位绝不让位“的主张，通过文案的引入，将思域汽车以及车主形象进行深度的诠释与链接，当你面对别人的挑战与质疑的时候，应该坚定自己的“C位”，并且“绝不让位”。

全方位营销：

并通过3大营销矩阵——粉丝营销、内容营销、精准营销，与用户进行全方位的沟通。

在传递上市信息同时，充分吸引粉丝互动。同时开启了东风HONDA首个粉丝养成计划，“C位客计划“，从爱心、运动、环保3个角度，结合车主活动形成正能量的CIVIC粉丝文化，提高用户好感。并行业首创五端直播、KOL矩阵传播、达人传播等多圈层扩大该计划的影响力。

结 果：

我们在各大网络平台、电视以及其他多媒体渠道投放该视频，通过后期的市场调研显示，用户在观看该视频后拥有极高的回访率，CIVIC思域的销量也一直稳居同级车前列。