周迅 X 丸美东京 X 时尚芭莎：以手抵心，赴椿之旅

一场对话椿花的行为艺术，一次一生之物的探寻之旅。

丸美以日本“椿花”为产品灵感，凝练出顶尖椿花护肤产品。丸美携手《时尚芭莎》，与周迅一起亲临日本伊豆大岛，探寻大岛椿花，开启日式珍稀花道护肤之旅。

营销背景及目标：

1、2019年，丸美日本花弹润娇嫩系列新品上市。此次营销要传递上市信息，从三个维度传播新品价值感：一期一会（守候13 个月盛放一场的大岛椿花）；一物一效（撷取椿花之花、叶、籽，蕴藏自然能量）；一心一意（日本匠人亲手筛选采摘，匠心萃取）

2、希望提升目标消费者对产品的认知与好感，刷新升级品牌「高端护肤」的价值与形象，赋能品牌品质感。

营销策略与创意：

丸美日本花弹润娇嫩系列，是以匠人之手亲手采摘，从椿花凝萃出传奇护肤精华，赋予肌肤青春光华。而周迅，灵气逼人、眼神清澈，正是「少女感」的最好诠释。

于是，我们与周迅携手这场溯源传播，传达给消费者MARUBI TOKYO源于日本，丸美日本花弹润娇嫩系列源自日本伊豆大岛的信息，传递青春娇嫩的神秘力量，也让品牌所根植的顶尖护肤文化深入人心。

传播与执行：

1、联合《时尚芭莎》，邀请周迅前往日本伊豆大岛，实地参与一年一度的椿花祭民间盛事，寻花、赏花、制油、制花，化身为椿花之精灵，以周迅的独特视角，穿梭在大岛椿花的风土人情中，邂逅日本花系列的弹嫩鲜气。

让消费者跟随她的脚步，溯源历经3个月时光沉淀的椿花，探寻MARUBI TOKYO日本花守住肌肤少女感的秘密。

2、通过微信朋友圈广告投放，实现视频和品牌的高曝光，落地H5专题，进一步了解品牌和产品，并最终导流领取试用和电商购买。

3、微博平台以溯源视频等传播和艺人的转发，输出MARUBI TOKYO高级感品牌形象，坚持一物一效、秉承一心一意、珍惜一期一会的品牌理念。

市场效果：

通过此次极具高级感影像调性的呈现，以及周迅和品牌形象高度契合的动人演绎，此溯源视频在微博上获得240W次观看，相关话题#丸美椿花瓶#、#丸美日本花弹润娇嫩系列#阅读量分别达7192W、7109W，微信推文阅读量突破10W+。同时溯源视频投放于全国308个城市1800+影院，对比数据发现丸美知名度提升近30%；总体八成受众表示看完广告对丸美有了更好的印象，尤其是上海受众提升高达93%；丸美各方面形象感知均得到提升，涵盖“成分天然珍贵”、“具有匠心精神”、“技术先进”等几大指数；更多受众在高端护肤品品类的无提示认知中提及丸美；85%的受众对丸美的购买意识增强。