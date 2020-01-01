【背景】

贫困地区的乡村儿童普遍表现出内心封闭、自卑、行为孤僻、缺乏爱心与交流主动性等问题。我们希望对贫穷发起一次精神上的起义，呵护大山孩子内心最珍贵的想象力，号召更多人来保护和培育他们真正能够改变命运的内生力量。

诗歌是一种力量。写诗给他们带来快乐，改变了他们的生活，而他们的一首首小诗，同样也具有改变每个人的力量。

【目的】

通过这次公益活动推广传播大山的孩子会写诗，通过我们的公益活动和公益组织为孩子的诗歌课程募集资金。

【创意】

音乐是最能打动人心的一种艺术形式，诗歌也是。

所以，我们将最打动人心的来自大山孩子的诗，与最能打动人的音乐形式结合，让每一个普通人都能制作一首诗歌作品，来传递这个特殊的最质朴的情感。

【执行】

#大山唱诗班#的活动，邀请每个人来做孩子们的“制作人”， 把孩子们的小诗制作成一首简单的歌，它代表了孩子们的才华，也唱出来了你的内心感受。以这种最简单的方式走进每个人的生活，走进城市人的心灵角落，被大家传递。毛不易作为首席唱诗官，让活动得到了千万关注，帮助孩子的才华成为这个夏天最炙手可热的“爆款”。

【结果】

微博超过1116万网友参与话题围观，毛不易单条微博转发超过27万次

· 广告总点击202万次，音乐类媒体互动率最高达7.68%

· 上线当天，项目捐款金额同比日均爆发40+倍