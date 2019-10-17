共青团X中国青年创业就业基金会 助力脱贫攻坚明信片H5

新中国成立前，国家积贫积弱，人民贫困如洗。上世纪50-70年代，城乡居民生活有所改善，但农村贫困问题始终突出。按2010年标准，1978年末我国农村贫困人口7.7亿人，农村贫困发生率高达97.5%。

今年是新中国成立70周年，也是打赢脱贫攻坚战攻坚克难的关键一年。在过去的几年里，我国脱贫攻坚取得了显著成绩，超过十万个贫困村脱贫退出，脱贫工作到了真正的艰难时刻。中国，要想实现到2020年前全面消除贫困，必须凝聚全国人民的广泛支持。

图1：2012年-2018年累计减少我国贫困人口8239万人。

图2：2012年-2018年，我国10万个贫困村脱贫退出。

图3：我国脱贫攻坚进入攻坚期

图4：2019年，脱贫攻坚战攻坚克难的关键年

为凝聚起广大青年的活力和创造力，为脱贫攻坚注入强大助力，共青团中央出台《共青团投身打赢脱贫攻坚战三年行动的意见》，目标到2020年底，累计扶持10万名有志青年扎根深度贫困地区创业，直接带动至少百万贫困人口增收脱贫。

利用互联网传播速度快、传播范围广的特点，共青团中央通过中国青年创业就业基金会发起全国性的贫困地区青年创业慈善募捐活动，并制作了“团团送你一封家乡明信片”H5，引起巨大反响，截至2019年11月底筹集资金639万余元善款。

公益类宣传推广最重要的是打动观众，一方面是打动最广泛的群体，另一方面是深深打动每一个个体。

人人都有故乡，你我可能来自不同地方，但对各自故乡的热爱没有不同，故乡这个话题总能打动每一个人。点击明信片，跳转到选择地区界面。H5会根据用户IP推荐省份，打开明星片，是一段定制的家乡描述和攻坚脱贫的说明，用户可以选择支持的贫困县。

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设计风格：

H5整体以手绘水彩风格，结合形象活泼有趣的风格，融入在各个明信片里面，带领用户挑选属于家乡特色明信片，风格一样，但是展现出各地特色，让用户印象深刻

设计逻辑：团团形象将用户带入到脱贫攻坚活动中，先是以团团奔跑将用户带入，随即用户可以选择自己家乡明信片，选择好之后可以预览家乡脱贫攻坚数据反馈情况，同时用户也可以选择自己所要支持的县，选择之后生成对应的数据，用户点击支持，跳转至新华公益捐赠页面。

场景设定：为了让全国的用户了解到脱贫攻坚项目落实到位，并吸引用户参与，所以一开始是以IP形象带入用户到H5里面，然后可以看到全国各省市、县具体落实情况，最终引导用户为公益助力。