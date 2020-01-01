从汉方娘出道,看卫生巾2.0时代如何破局玩出圈

背景

2019年夏天ABC推出草本类产品“汉方纯棉”卫生巾。该类产品在市场中关注度较弱，同时品牌也面临老化问题。希望通过营销传播快速传达新品“养护经期健康”核心卖点同时，迅速提升新品知名度与销售转化，抢占TA人群（95后）的核心市场份额，助力品牌年轻化。

创意

打破常规明星代言，巧妙将明星特点与产品核心卖点相结合，赋予产品二次元人格，打造“ABC汉方娘”传播符号。搜捕粉丝路径，聚焦粉丝圈层，轻量化传递产品核心卖点，将明星粉转化为品牌粉，将国潮粉、音乐粉、路人粉转化为产品潜在购买者。线上线下全平台打通“ABC汉方娘”传播符号，将新品国潮时尚态度+汉方养护概念声量最大化。

执行

国风舞曲《汉方护体，我来养你》于万物皆可“娘化”的B站全网首发，随后，魔性天团出圈空降主流社交平台微博，进行官方“一日代班”的宠粉活动，掀起粉丝热捧，各路女神纷纷于超人气短视频平台抖音，引爆“汉方舞”，小红书、微博、微信全网覆盖，深度口碑种草，转化更多销量，新闻公关稿件催化社会舆论，深圳、广州、南京三地地铁线路全覆盖，线上线下无缝结合，新品讨论度与口碑种草量实现全网激增。

结果

总曝光量4.3亿+，社交媒体互动量34万+，MV视频播放量420万+