腾讯视频VIP携手中国邮政定制合作纪念版限量邮册

i. 项目洞察：

Ø 《全职高手》对“不服输，不放弃”体育精神的传递、剧外制作团队历经几年的匠心打磨，让《全职高手》在影视工业美学、经典IP改编等多维层面，实现了颇具里程碑意义的突破，成为了影视剧中的“高手”。

Ø 暑期热播头部IP《全职高手》受到会员用户的追捧和好评，除了精彩的剧情外，剧中电竞职业选手们所传达出的荣耀精神，也为当代新青年的精神文化注入了新的内涵。

ii. 营销策略：

Ø 中国邮政通过百年的历史沉淀下丰富的文化底蕴，借助中国邮政的文化属性，通过联合共同发行荣耀典藏纪念邮册来提升赋予IP纪念意义与高价值感；

Ø 与中国邮政的合作，除了是对粉丝的回馈外，更是利用了中国邮政的影响力，深化了腾讯视频VIP的品牌价值，便于提升品牌好感度

iii. 营销打法：

Ø 荣耀专属限量编码卡

【内容形式】

定制含会员编码卡及主题邮票发布，随着电视剧播放量突破，回馈IP粉丝，包装并传递荣耀精神。

【传播渠道】

以微博作为核心传播渠道，搅动IP粉丝，通过有纪念意义&高价值的福利刺激作为回馈，奖励会员用户的一路陪伴和支持

Ø 荣耀专属限量典藏卡

【内容形式】

定制主题会员卡及邮票，利用特定渠道限量发行，多渠道覆盖年轻受众。

【年轻化销售渠道】

苏宁易购独家发售

iv. 传播物料：

i. 市场效果：

Ø 截止8月30日，共发布@腾讯视频VIP、@电视剧全职高手官方微博内容3条，明星及粉丝转发多条。预计覆盖量不少于400w人次，总互动量不少于61926人次；

Ø 网友好评不断，对荣耀典藏纪念版邮册设计表示赞美，还有不少网友晒出购买截图

Ø 官方发布全职荣耀典藏卡相关微博及优质评论

Ø 明星踊跃转发引发粉圈关注及讨论