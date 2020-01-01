泡泡玛特品牌篇《玩心回归》

玩心回归，让玩回归天性



玩，是兵人与恐龙，是芭比与玩偶，是想象中奇妙的梦幻世界，是烙印在内心角落的温暖与陪伴。

随着时光流逝，总有一些人不愿意长大，在潮玩的空间，肆意任性妄为，继续玩物有志。

这是游牧青年的天空

一切原动力都在于年轻人的玩乐，让一种小众潮流演变成了一种大众流行的趣味生意。

因何而起呢？

因为我们都是这个时代的游牧青年，漫游一切，却永远信仰着天空的想象。

在自由散漫的外表下，总有一颗向往天性的心。玩具，是打开天然心性的一把钥匙。

POPMART × 天猫超级品牌日 × 北京潮流玩具展

当天猫超级品牌日、北京潮流玩具展双双来袭，UID联合泡泡玛特拍摄制作了一系列视频，目光转向还年少的玩心，让玩具在生活中具现，通过3D与真人的趣味方式，形形色色人与玩具之间，微妙情感与有趣故事。从大众流行与奇妙想象的角度，展现一场“玩心回归”。

不要企图离开，你敢离开，玩心就敢回归。

正向，积极，怀念，阳光，我们是中国新青年，虽玩物，但有志。前方，我们的想象在身边，志在天空。

你还年少的玩心，在POPMART中掉出来，准备好一辈子，和玩具一同玩乐，不信？

我这就把整个世界都变成玩具。

制造玩乐

AMA由UID发起并成立于2018年。围绕青年艺术家挖掘、推广、策划、开发，致力于青年文化与艺术流行的内容输出，并组织各类跨界合作，开拓IP文化衍生品的道路。首发两位签约艺术家的全新系列作品。

FELIX_勺子潮流艺术家

FELIX_勺子曾于德国留学进行艺术深造，德国yumachi画廊签约艺术家，VANS亚洲CUSTOM CULTURE 设计大赛冠军与NIKE、New Balance、Absolute绝对伏特加、奔驰Smart等品牌多次合作与展览。

BIRDMAN漫无目的漂浮云端

虚拟世界的多维度感观刺激，交织现实生活的喜怒哀乐，逃避与面对的双重难题，哪里才能获得最充裕的安全感？

哪里才是最终的归属？

FELIX_勺子基于当下人类生活的繁杂多叠，在面对紧迫感与压力时尝试解放思绪，创造了BIRDMAN。望着他漫无目的地漂在天上，远离喧嚣，追寻内心的平静。

身后的SKYE为BIRDMAN撑起一片天，让BIRDMAN自由无虑时的敏感获得欣慰，不必为外界的繁杂担心。

PUIX 3D艺术家 CELL/42主理人

PUIX热衷于流行艺术，挖掘实验多种材质效果，打造与众不同的3D灵感激发，具有超炫的视觉效果。

其作品涵盖潮玩、科幻超现实、真实质感等多种不同的概念风格。致力于运用多媒体及3D艺术，创作出更多的3D艺术作品，给大众带来全新的媒介互动体验。

CELL/42试验品Binny的思考与答案

PUIX创造的Binny，是众多试验品中的一个异类，在获得「心智球」的同时也有了思考能力。通过艺术创作去探索，Binny的创作The Answer，是审视自我的一次契机，在似曾相识的面孔下是否藏有更深刻的意义。试图追寻面具背后一个真实的答案，但也许一切都是注定，也许Binny想要的「真实」并不存在。

AMA万物制造，期待更多的可能性。