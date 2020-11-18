投资25亿进军中国咖啡市场，麦当劳这组广告没那么简单

昨天，麦当劳宣布麦咖啡即将全新升级，还非常大手笔地发放1000万杯拿铁邀请消费者免费喝咖啡。不仅如此，麦当劳还为麦咖啡以“叫醒犯困人”的主题上线了魔性广告片及平面海报，全方位吸引消费者的注意力。

短片从上课、开车、直播三个场景演绎了不同人群日常犯困的状态，将困意通过拟人化的表现形式呈现出来，沙雕搞笑的情节配上魔性循环的背景音乐给观众反复洗脑，强调了麦咖啡“浓香带感”的卖点。

#醒醒吧犯困人#的系列平面依旧聚焦生活中不同的犯困场景，真实的视角和扎心的文案唤起了很多消费者的共鸣，给人一种“谁在偷拍我”的既视感。

当然，这组广告只是麦当劳进军中国咖啡市场的一小步。从广告中的人群画像和场景来看，麦咖啡针对的主要受众与星巴克和瑞幸并不是同一群人。星巴克在都市小资青年心中的地位无可撼动，瑞幸通过裂变拉新以及买赠的诱人折扣俘获了大批注重性价比的中等社畜，而麦咖啡则把目光聚焦在更广泛的人群身上，试图让咖啡成为普通人生活的一部分，而不再是办公室的专属。

11月16日，麦当劳中国宣布旗下麦咖啡品牌未来三年将会投资25亿，在中国布局超过4000家门店。麦当劳中国CEO张家茵在采访中表示：“麦当劳在咖啡领域并非新手上路，拥有供应链、全渠道等优势，我们并没有把谁看作竞争对手，多竞争也可以驱动行业进步。”

这样看来，今年经历了营收缩水、关闭门店的星巴克，在竞争激烈的中国市场又多了一个强劲的对手，而作为竞对的肯德基估计也要开始新一轮的焦虑了。