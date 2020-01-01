百度地图“银河计划”明星语音包项目

营销背景

-地图行业竞争局势焦灼，在竞品持续、强大的市场投入下，很难拉开显著差距。

-依托语音技术的重大突破，百度地图推出全球首个地图语音定制产品“百雀灵”，用户只需录制20句话即可生成完整语音包，打破了定制语音包长期以来录制体量大、合成周期长的局面，为赛道升维创造了可能性。

-但与此同时，普通受众与AI技术之间存在天然的认知隔阂，如何将晦涩的技术语言转化为公众可感知的产品形态，如何帮助全新的功能进行用户教育、迅速打开认知，是我们不得不思考的问题。

营销目标

目标1：将全新的“百雀灵”语音定制功能推向市场，采取用户可感知的形式，在短时间内引爆关注度。

目标2：借助AI技术的加持，重新定义“地图语音包”的生产方式和语音矩阵，在行业内建立标杆优势。

策略与创意

策划行业规模最大的明星语音包计划——百度地图银河计划，通过“群星抢先体验”的形式刺激大众好奇心，直接带动产品认知和体验。

亮点1：通过“明星体验”链接地图产品力和公众注意力，使AI赋能的语音定制功能不再遥远，变得可感、可视，具备跨圈层传播的条件。

亮点2：通过“银河计划”刷新行业标准，将明星语音包发布周期从以年、以月为单位缩减为以周、以日为单位，迅速积累品牌资产。

执行过程/媒体表现

执行中充分发挥“短平快”的打法优势，注重年轻粉丝群体的破圈示范效应，以轻量级投入撬动高额度回报。

-阶段1：横空出世 引爆关注

9月19日，在“百雀灵”产品发布会上首次对外公布“百度地图银河计划”，并惊喜发布首批8位明星导航员，全新的产品体验、规模化的明星助阵，直接引爆行业及大众的关注，媒体争相报道、粉丝慕名而来。

-阶段2：快速升温 助推产品

9月28日，配合全年出行高峰“国庆黄金周”的到来，发布第二批10位明星导航员，短短10天内连续发布28位明星导航员，通过这些明星的示范效应，以及工作室、粉丝团的主动引导，用户体验产品的热情爆棚。

-阶段3：持续扩容 拉开优势

10月-12月，银河计划持续发力，通过每周“上新”的模式，不断优化明星语音矩阵，吸引大众女神、幽默男神、当红流量、知名歌手等各种类型的明星献声，打造成为行业内最丰富的定制化语音平台。

营销效果与市场反馈