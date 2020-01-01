我的古董老爸：vivo 双十一超级V粉节短片

每月8号为vivo的v粉节，vivo会为其粉丝开展回馈活动，而2019年11月8日v粉节正值双十一大促期间，如何在各种花式营销中抢夺用户的注意力？

vivo 发现，在他们的购机人群中，为了送礼而购买的比例高达50%，且送礼对象为长辈的为38%。通过影响子女可以扩大消费圈层至父母一辈。同时，有相当一部分父母，对新手机新功能充满了好奇心，敢于尝试新功能。而新功能可以很好地帮助父母去解决一些生活问题，在具体使用场景里可以带给父母亲新的体验与转变。

当“老父母”+“新手机”，会产生什么样的奇妙化学反应？

这支改编自真实用户故事的《我的古董老爸》，通过讲述一个四川家庭的生活故事，成功吸引了目标用户的关注。

故事围绕着玩转科技的“强势潮妈”与顽固落伍的“古董老爸”展开，讲述了两人之间因手机而发生各种啼笑皆非的趣事。

顽固的爸爸玩不转科技，跟不上时代。而妈妈对手机使用比较熟悉，两人在手机使用上的反差引起了很多生活趣事。“好恼火哟”成了妈妈口头禅。故事中的女儿，贴心地为爸爸买的vivo手机不仅让爸爸完美逆袭，也让老爸改变了老古董的形象，玩转vivo手机的同时也增进了一家三口的感情。手机不仅仅是介质，它更是让生活更美好的情感纽带。籍此创意内容，向用户传递：双11来vivo为父母买新手机的V粉节活动信息。

传播层面，预热期提取视频中“老爸、老妈”精彩反差画面，打造预热海报，官方发布，通过场景故事文案引发用户对视频完整篇的好奇，同时利用画面中“老爸、老妈”的表情反差制造看点，引发后续持续性关注。

视频上线后，vivo官方矩阵首发传播，以深刻的洞察、跌宕起伏的故事情节和趣味的演绎，引发全网热议自发传播视频。微博第三方自媒体大号：圈内老鬼、八娱少女、吃瓜少女芒果酱等联动传播，持续提升V粉节热度。

此次V粉节，从用户现实生活的题材出发，以新手机给父母带来新体验的内容角度，通过轻松、幽默的沟通形式，加上演员们真情实感的演绎，吸引用户热议讨论，同时促进用户转化购买。传播上，有层次、有节奏的步步推进，逐步引爆，在11.11期间将项目的声势推向高潮。

视频全网累积播放量达894万次，Social媒体曝光量达4337万，第三方微博覆盖8680万粉丝，总互动量79796。vivo双十一线上销售额同比去年增张86%，双十一期间累积增粉638万。

vivo这一次打造的整支视频贴近生活、直观表达的同时深度绑定产品，以内容引发用户产生情感共鸣，更提升了用户对vivo手机的好感度，从而提升品牌价值。

通过存量用户营销，在双11各大品牌的激烈竞争中，刺激年轻消费者产生一定的情感共鸣与价值认同，拓展更多的用户，为双11销售助力。