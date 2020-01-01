可口可乐语音反转瓶

营销背景

项目背景：

可口可乐希望通过年度最大的夏日营销，继续提升品牌在年轻人中的影响力，从而提高销售量。

朱一龙作为当时国内影响力第一的男艺人，讯飞联合可口可乐邀请他来成为此次活动的发音人，能够更快更直接占领消费者心智。

营销挑战：

1、Z世代消费力崛起，粉丝经济势不可挡，如何对话年轻消费者，成为品牌营销重点突围的方向。

2、当前H5同质化严重，导致用户留存率逐渐降低，亟待突破技术瓶颈。科大讯飞作为国家级人工智能平台，拥有领先的语音合成、语音识别、人脸识别等AI技术，以AI技术驱动H5营销创新。

3、面对消费者逐渐从线上回归线下的趋势，如何实现线上线下联动引流，是品牌营销的又一个聚焦点。

营销目标

1、抢占用户关注：七夕佳节之际通过土味情话快速引爆，吸引用户注意力；

2、提升品牌认知：加强年轻消费者对可口可乐品牌的认知，抢占年轻消费者的心智；

3、促进互动转化：激发消费者跟随朱一龙学反转情话，提高H5的互动转化。

策略与创意

在这个游戏中，用户只需扫描可乐瓶身二维码，就可以进入H5互动页面，看品牌代言人朱一龙以土味情话在线撩粉。用户输入姓名，还可定制朱一龙专属语音祝福，听爱豆读出名字，并送出反转祝福语。

游戏中的朱一龙语音由科大讯飞iFLYOS技术赋能，在前期采集了人物的原声后，通过特征训练和优化，最终成功合成出本人的声音。在科大讯飞AI强大的技术支持下，合成声音从语音自然度、音质、语气等方面都无限接近真人，可谓是“音控福利”。

执行过程/媒体表现

AI赋能：科大讯飞定制朱一龙音库

通过强大的讯飞语音合成技术，在收集朱一龙音色及其语音节奏习惯的技术上，AI进行深度学习，进行模型训练及优化，打造出国民男神朱一龙的专属音库。

黑科技互动：扫码互动，收听国民男神的专属土味情话

用户通过扫描瓶身二维码、点击线上social链接等多种方式进入联合H5页面，并在页面上生成个性化的语音反转贺卡，最终由朱一龙合成语音读出用户ID并送出相应的反转情话/反转祝福。

线下引流：通过线下活动落地，重新引流回线上

在商场、各大公司附近写字楼进行线上活动的落地，引导消费者自发进行线上的互动及分享。

营销效果与市场反馈

1、国民男神情话受热捧

合成音从语音自然度、音色音质和说话语气等方面都无限接近真人，为粉丝带来了一波“声音福利”。活动H5页面PV 2000万，共送出50万条语音祝福。

2、微博平台收割用户口碑自来水：

微博KOL发布7条，内容总阅读3000W+，互动量50000+；相关话题#可口可乐语音反转瓶#阅读量达3.7亿+、讨论70W+。其中朱一龙个人广告微博获得高达27w转发，58w赞。可以说本次合作在粉圈收割到了今夏最高关注度。传播过程中，讯飞自媒体矩阵与可口可乐实现充分联动，引流效应显著。

（吸引众多朱一龙、可口可乐年轻粉丝自发评论）

3、引发垂直自媒体热烈讨论：

吸引了科技垂直、营销广告等不同圈层甄选头部资源：雷科技、4A广告门、倪叔的思考暗时间。覆盖受众133.75W+，阅读量累积73000+；引发多位营销、互联网行业KOL热烈讨论。

4、网媒二次扩大声量：

网络媒体发布pr新闻80余篇，覆盖四大门户、党政、科技行业等多个类型网站，中关村在线、站长之家等网站在其首页重点位置进行推广，此次活动引发超70家主流网站主动报道，覆盖受众2亿+，曝光量4000W+。

案例视频：