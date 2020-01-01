百度把“AI办事处”开成了“连锁店”，人工智能，真香！

项目背景及核心挑战：

2019年百度计划打造线下技术体验的长线IP，预计在全国多个新一线城市巡展，以年轻、有趣的展示方式与C端用户建立连接，实现技术可视化、可感知化、持续化传播，传递年轻化的百度技术形象。长期、持续地影响C端用户，传递品牌价值的同时拓展品牌商业机会。

百度AI技术在业内一直处于领先地位，备受领域内人士推崇，但是对于C端受众来说，AI技术有很高的理解和应用门槛，如何将AI技术可视化、可感知化地带到普通人身边，让更多人可以无代沟、无门槛、创新生动地感受AI技术，从而感受百度AI的技术力，提高对于百度AI的好感度。

营销洞察

一：科技赋能营销是行业大趋势

行业趋势：百家言论都称”5G、智能硬件、云计算、传感网络”作为自家代名词，真正可以落地屈指可数2 政策利好：国家提倡企业通过技术优势，赋能社会提升民生服务能力 文化感召：通过复古怀旧唤醒美好童真，通过未来感官的AI技术升级体验

二：接地气的、统一场景化的办事主题更容易被大众感知

对普通大众来说，人工智能离他们很远，而办事处离他们很近。从出生到结婚到买房，人生大小事都在办事处里完成最后的盖章仪式。将接地气的办事处与高端先进的AI技术结合，碰撞出新鲜的火花。 沉浸式AI技术巡展 百度品牌能力落地，打造新一线城市文化IP

核心创意

人脸相似度识别 -抓取面部特征进行测试相似指数 知识图谱 – 人体关键点识别+活体检检测 语音识别技术 – 支持中文、英语、粤语、四川话等，识别率高 人体关键点识别 -定位人体21个核心关键点，适应大动作 AR核心技术 -构建虚实互联基础设施，人机交互新体验 体感识别 -通过用户的运动将卡路里实时转换成电能

以上技术与上海、广州、西安等大城市联结，结合地域特色，进行主题包装和专属AI服务，做最接地气的人工智能办事处。

其中7大板块包括：南/北门传达室、人生问题馆、婚姻介绍所、有益广场、人民文化宫、】进步青年办公室、福利发放社

执行详情

1活动预热

活动开始之前官方发布趣味预热悬念视频为活动造势。

同步活动开始期间，产品渠道发布活动海报，将活动信息可视化传播，吸引更多人来到现场体验。

2 战况回顾

真实体验+趣味应用，全民打卡AI办事处，平衡科技与体验的线下互动科技展。

广州站、西安、苏州三站吸引大量本地居民前来体验，切身体会AI技术的各种方向的新奇体验，打造完美的AI之旅，线下体验总人流量16w+，全部通过人数比例高达80%，收获20000+用户自发真实好评。

3现场详情，详见附件展示

4达人直播，

活动期间邀请达人现场体验活动直播，直观体验+技术科普，全方位介绍百度AI科技

5跨界联合

上海站：“童年英雄的AI幻想“——上美影动画X百度人工智能互动展

百度联合上海美术电影制片厂，结合百度人脸识别、语音识别、人体关键点识别等技术与八大童年经典IP，让用户进行沉浸式互动体验。10月18日-11月17日，于上海有400年历史的豫园景区内开馆。

线下资源多点位触达：豫园20米围挡、主入口led屏、主入口地贴、华宝楼中庭吊旗等近20个资源位联合上线曝光推广，触达600万人次；聚屏上线户外广告位，包含居民楼12000个点位，写字楼400个点位，以及正大乐成等广场大屏，线下触达900万人次。

火眼金睛试炼所：大圣 X AR、活体检测

挑战长时间不眨眼，通过AR技术让用户变脸大圣，活体检测捕捉眨眼动作。

蟠桃能量补给站：大圣 X 人体识别

用户挥舞金箍棒，识别挥舞动作收获掉落的蟠桃。

警长太空训练营：黑猫警长 X VR

在沉浸式空间内，通过激光枪进行定点识别，帮助黑猫警长击打一只耳

默契检验官：经典CP X 人脸对比

将两张人脸进行比对得到相似度，看用户与搭档是否拥有默契的夫妻相

葫芦兄弟护卫队：葫芦兄弟 X 语音识别、人体识别

喊一声「我要救爷爷」开启游戏，用户挥动气锤，人体识别动作屏幕石山

被砸开救出爷爷。

三头六臂竞技场：哪吒 X 人脸融合

人脸融合让用户变身孙哪吒，骑上「风火轮」自行车，与龙王比赛速度

AR表情：IP X AR

用户通过自己面部动作控制虚拟形象制作表情。

传播效果