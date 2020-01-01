百度六一儿童节特别doodle， 用手掌画出「无差别童年」

简介

2019年六一儿童节，百度联合中国儿童少年基金会和北京市健翔学校(牡丹园校区)，让听障儿童创作的手掌画登上了百度的Doodles。 基于手掌画的创意，同步上线「无差别童年」百度app小程序和H5端，向公众展示听障儿童的手掌画作品。 并于798艺术区举办线下画展展出作品，向大众展示听障儿童的内心世界，呼吁公众平等看待弱势儿童。

项目背景

百度作为全球最大的中文搜索引擎、最大的中文网站，其doodle是承载企业形象，对外输出信息 的重要窗口。在特殊节日时点，百度都会推出特别doodle，向社会传递更多关怀与正能量。 聋哑听障儿童无法通过说话向外界表达自己的想法，手的比划就是他们沟通的语言。六一儿童节 当天上线手掌画doodle，呈现的是聋哑孩子想对外传达的内心世界——童趣、童真，与普通孩子 并无差别，百度想以此传递「无差别童年」的主题，呼吁人们平等看待弱势儿童。

营销挑战

儿童节是每年众多品牌都会进行传播的热点节日，对于弱势群体的关怀也常被提起，如何在众品 牌营销战中杀出重围，打造真正具有感知力，从听障儿童角度出发，而不是一味“卖惨”的传播， 是这次campaign主要解决的问题。

营销洞察

残缺？不幸？灰暗？当你看到聋哑/听障儿童的字眼，是否也有这样的联想？

但他们并不会因为自己与生俱来的不同一夜间长大。他们的童年也会捣蛋调皮，会爬树，会在画画的时候想象着自己在海里自由地游泳。

每一个童年都应该被善待，每一份童真都应该被珍视，「无差别童年」每个儿童都值得被无差别对待

与普通孩子相比，听障孩子感知社会的方式有些不同，他们用手触摸世界，也用手来表达心意，但他们的纯真与普通的孩子并无差别。为了能让更多的人感受到、关注到他们的内心世界，2019年的六一儿童节，百度联合中国儿童少年基金会和北京市健翔学校（牡丹园校区），一起为听障孩子们准备了一份特殊的节日礼物——让聋哑孩子们自己创作的手掌画登上百度Doodle。

核心创意

用手掌画展现听障儿童的内心世界

六一儿童节当天，百度联合中国儿童少年基 金会和北京市健翔学校(牡丹园校区)，让 听障儿童创作的手掌画出现在百度doodle首 页，展现属于他们的多姿多彩的童年。

用多种形式向外输出信息，呼吁更多人平等看待听障儿童，手掌画作品还出现在百度APP小程序和微信 H5端内，搭配孩子的手语讲解小视频以及创 作的诗歌，更深层次打动受众。同步线下 798举办了「无差别图童年」画展，线上线 下联动传播，覆盖更多人群。

1节前真实征集儿童作品，儿童节当天上线特别doodle

2.戳中用户公益感知，让听障儿童的内心世界被更多人看到

3.传播覆盖核心受众人群，后续持续关怀听障儿童

传播效果

1，自媒体主动传播

401万 儿童节doodle线上访问pv

30万 H5上线一天收获pv，引发用户广泛自传播

387万 活动记录视频播放量

2，戳中用户公益感知，获得大量正面评价

545.5万 话题#无差别童年#阅读量

10000+双微渠道转评赞累计

22w图文累计阅读量

3，戳中用户公益感知获得大量正面评价

545.5万 话题#无差别童年#阅读量

10000+双微渠道转评赞累计

22w图文累计阅读量