B站跨年晚会主题影片烧脑上线：《不再撤回》

12月11日， 哔哩哔哩（B站）宣布将与央视频联合举办“2020最美的夜”bilibili晚会，在岁末年终之际继续为观众献上一场音乐盛宴。同时，晚会也首度公布了主题影片《不再撤回》。短片采用拟人化的视角，讲述主人公“2020”因为这一年发生的一切而感到抱歉，于是定制撤销重启键，试图把世界变回大家所期望的模样。

2020年是非同寻常的一年，突如其来的疫情、被迫停摆的奥运、篮球巨星科比的逝世、黎巴嫩大爆炸……所有人都共同面对地球发生的一切灾难。白发少年是“2020”的化身，他面朝大海，对因为他地球所经历的一切感到愧疚。“是我搞砸了吧。”

为了让地球符合大家期待的样子，他去定制了撤回键，想把自己撤回。

2020想道歉，想回到过去，全世界的人却跟他说，“没关系，通向过去和未来的每一天，都有无数的责任、过失 、愧疚和告解。但只要你愿意，生活依然可以明净纯洁。”

太阳照常升起，月亮如约而至，繁星漫天，自然有序运转，即使2020不可撤回，但谢谢你们的一路相伴。《不再撤回》之后，还有“最美的夜”。2020年的B站晚会将在两岸四地，包括北京、武汉、香港、台北这四座城市设立会场，通过音乐连结彼此，共同跨越这一年。12 月 31 日晚 20:00，“2020 最美的夜”bilibili 晚会将正式上线，在 B 站和央视频同步播出。