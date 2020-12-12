B站跨年晚会主题影片烧脑上线：《不再撤回》

12月11日， 哔哩哔哩（B站）宣布将与央视频联合举办“2020最美的夜”bilibili晚会，在岁末年终之际继续为观众献上一场音乐盛宴。同时，晚会也首度公布了主题影片《不再撤回》。短片采用拟人化的视角，讲述主人公“2020”因为这一年发生的一切而感到抱歉，于是定制撤销重启键，试图把世界变回大家所期望的模样。
2020年是非同寻常的一年，突如其来的疫情、被迫停摆的奥运、篮球巨星科比的逝世、黎巴嫩大爆炸……所有人都共同面对地球发生的一切灾难。白发少年是“2020”的化身，他面朝大海，对因为他地球所经历的一切感到愧疚。“是我搞砸了吧。”
为了让地球符合大家期待的样子，他去定制了撤回键，想把自己撤回。
2020想道歉，想回到过去，全世界的人却跟他说，“没关系，通向过去和未来的每一天，都有无数的责任、过失 、愧疚和告解。但只要你愿意，生活依然可以明净纯洁。”
太阳照常升起，月亮如约而至，繁星漫天，自然有序运转，即使2020不可撤回，但谢谢你们的一路相伴。《不再撤回》之后，还有“最美的夜”。2020年的B站晚会将在两岸四地，包括北京、武汉、香港、台北这四座城市设立会场，通过音乐连结彼此，共同跨越这一年。12 月 31 日晚 20:00，“2020 最美的夜”bilibili 晚会将正式上线，在 B 站和央视频同步播出。
视频文案
是我搞砸了吧
还没有来得及反应
这一切 就这样发生了
2020 给我看看
2020
嘘
它病了
本来还想着大干一场
结果 却让彼此更远了
今天准备了这么多
真的可惜了
大概只有匠人不会怪我
与热爱相伴
总能消除一些寂寞
老师 我来取东西了
也许 将这个我撤回
才是正确的事
这样
一切才会变回大家所期望的样子吧
2020
我很抱歉 2020
我真的不是故意的
没关系 2020
我们一起祈祷吧
他们告诉我
没关系
通向过去和未来的每一天
都有无数的责任
过失 愧疚 和告解
但只要你愿意
生活依然可以明净纯洁
2020 你看
日落 月升 星繁
谢谢你们陪我度过这
最美的夜
时光有序 珍惜此刻