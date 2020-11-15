Redmi K30 Pro 推出“酷爱”广告片，把世界看清

年初一场突如其来的疫情，让所有人措手不及，社会各界近乎停摆。也就是在那段艰难的日子里，我们凭借酷爱，和Redmi K30 Pro一起拍出了天地人间的酷爱。

此次项目内部称其为魔幻，疫情爆发期间我们接收到Redmi大大发来的brief，起初我们还乐观的以为疫情很快就会消退，很快就确定了策略方向：通过展现几位拥有酷爱精神的KOL的个人故事，向大众背书品牌“酷爱”主张。

但观望了几天后我们发现情况不容乐观……时间紧迫，我们不得不硬着头皮上。

说起来容易做起来难。毫不夸张地说，如果在平时，这对久经沙场的拍片老将来说完全是小case，但受疫情影响，这一切都太难难难难难难了……

第一难：怎么拍？？？

疫情之下各地戒严，拍摄团队出行受阻，如何拍摄成了首要解决的问题。

第二难：拍谁？

同时，疫情前夕很多很多博主都前往世界各地度假过春节去了，符合拍摄的博主少之又少……

真，难上加难！

只要精神不滑坡，办法总比困难多！

时间紧任务重，急中生智：云拍摄！

所谓“云拍摄”，就是由总导演、简创意和Redmi三方组成监制团队，监制团队按兵不动，同时分派出拍摄小组到各地进行现场拍摄，第一时间反馈线上监制团队给出调整意见。

同步我们也紧锣密鼓地筛选符合品牌调性且能够完成拍摄人物的KOL。首轮我们将目标锁定在滑雪、潜水和机车这三类最能展现酷爱精神，同时视频效果有相对较高的运动，但不到一天我们就调整了方向，因为疫情影响这些场地都不开放，无法拍摄……

紧急发动项目组内所有人员进行地毯式搜索，经过一轮又一轮的筛选，我们终于确定了确定三位KOL：星空摄影师@安久、攀岩达人常YI生和跑酷运动员李潇豪。

疫情让梦的征途都变得艰难，但每个酷爱者都不会害怕。此次经历对于我们简创意的同学而言又何尝不是一次酷爱的完美展现？我们敢于尝试，敢于创新。秉持着酷爱精神，在团队的艰苦努力下，最终在有限的时间中，产出三组高质量的内容。

1、天文摄影师：安久

“独自追光的1079天里，我横跨19个国家，在冰岛遇见暴风雪后的月全食，穿越南半球一睹麦哲伦星云的光芒，在零下30度的北极用冻僵的四肢随着极光舞蹈。找到自己的酷爱，看到世界的精彩。我用酷爱，把世界看清。”

2、攀岩达人：常YI生

“在泰国，背靠着大海夜攀，借着微微星光向上攀爬，海浪也在为我奏起战歌；在优胜美地的岩壁下，跟全世界朝圣者共餐，挑战阿波罗山脉；bouldering时，砂砾岩突然断裂，面对只有50%的成功几率，我心里只有三个字：爬上去。找到自己的酷爱，看到世界的精彩。我用酷爱，把世界看清。”

3、跑酷运动员：李潇豪

“跑酷是个挑战自我的运动，跑了12年，最开始时什么都不会，照着视频学高台后空翻、Cork360，摔到肩膀脱臼，也没放弃这个爱好。在经历了无数次身体的打散重组之后，我开始在楼宇间肆意穿梭，挑战移动的界限。找到自己的酷爱，看到世界的精彩。我用酷爱，把世界看清。”

项目上线后收获好评无数，微信文章阅读瞬间破万，微博#把世界看清#话题5.2亿阅读，也收获了十几万讨论。受Redmi K30 Pro的感染，无数酷爱者们正用Redmi K30 Pro记录着自己所酷爱的点点滴滴，从花花草草到山河大川，从小猫小狗到街头艺术，他们也在用酷爱把世界看清。











时隔半年，回忆起这段魔幻的项目经历，仍然感概无数。生活总是充满挑战，我们愿意面对，就赢了一半。我们用酷爱，把世界看清！