23岁快手主播，一晚带货金额超3亿

3月18日中午12点，在快手平台上拥有940万粉丝的主播“蛋蛋小盆友”直播带货。开播仅30分钟，销售额便突破5000万，成功刷新个人的最高纪录。开播一个小时，带货9000万，80分钟突破一个亿，整场带货金额超3亿元，成为直播史上最年轻的亿元主播。

整场直播中，商品总销售件数超280万件，其中鞋类销售金额超8800万，服饰类销售金额超7200万元，箱包类销售金额4000余万。

同时，时尚芭比裤直播秒售罄10万件，全场卖出25万件；HOTSUIT后秀运动暴汗服直播销售2万多件；真皮休闲老爹鞋卖出近5万双；女式针织弹力牛仔裤秒售罄9万件…….

公开资料显示，蛋蛋小盆友是辛有志严选团队下的一位时尚主播，年仅23岁，主要带货类目包括服饰鞋包、美妆个户、家居日用等品类。3月18日直播当天，辛选创始人辛有志多次出现在蛋蛋直播间，为粉丝发放福利。

值得一提的还有，日前，在三月八日女神节当天，直播2小时销售额1.8亿，全场直播销售额4.1亿。目前辛有志在快手平台拥有粉丝4,450万，根据2020年1月7日在天下网商举办的内容电商盛典介绍，其团队已签约超过870名主播，团队2019年销售总额达150亿，2020~2021年销售目标分别为1,000亿、3,000亿。