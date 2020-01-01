京东：升级电脑装备，开启硬核人生！

原标题：京东电脑数码，这次我们玩点硬核的

春暖花开，又到了电脑数码装备更新换代的黄金期，鲸梦受京东电脑数码及京东小魔方的委托，打造了一场以【硬核装备 高效输出】为主题的硬核战役。

我们接到brief时距离项目上线仅一个月的时间，与时间赛跑最终在规定时间完成项目。先来看看成片吧。

一、让电脑数码“硬核”起来的主题



我们研究用户人群在家办公的心理状态，凝练电脑数码产品的功能卖点，最终将电脑数码产品的核心卖点定位在“硬核”上，输出campain主题：【硬核装备 高效输出】。

二、30天从无到有的硬核动画输出

为了放大产品的主角光环，我们将产品卖点与硬核主题高能结合，反复调整了多版创意方向，最终呈现出融合产品态度与网络槽点的视频创意，尽力做到清晰、直观、有趣。

这是一次充分考验效率的制作，不能放低对作品的要求又要在有限的时间内完成动画，从人物设计、分镜制作到故事版打磨，每个步骤都在“极限求生”。

三、硬核人设优秀辅助

人物设计采用极具网感的绘画风格，让角色既能讲述故事又不会抢去“主角”的光彩，每个角色都能找到生活原型，颜值学霸、火爆老板、胖瘦基友，亲和又具代入感。

四、硬核装备进化论深化主题



整合优化行业数据，发布《硬核装备进化论 – 京东2020线上电脑数码新品消费报告》，两份报告各有侧重，不仅有满足行业人士需求的专业版还有满足普通消费者需求的易读版，通过分析电脑数码产品市场，洞察消费者需求，为品牌、商家以及消费者提供参考。

该项目通过系列动画硬核演绎、产品海报卖点输出、行业报告权威解读，#硬核装备 高效输出#social话题三天阅读量接近4000w，动画上线当天观看量超过500w。

希望大家硬核装备在身，开启硬核人生。