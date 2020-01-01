背景与目标：

新年期间，各大品牌相继推出各类温情大片，如何精准挖掘年轻人的洞察，让乐事从众多品牌中脱颖而出，并准确传递“越分享越有乐事”的主张，是这条微电影需要解决的难题。

洞察：

随着学习、工作的经历不断变化，很多年轻人对待事物的看法和父母存在越来越多的差异，所接触和经历的事情都不愿意再和父母分享；而另一方面，在大多数年轻人心里，他们也渴望能和小时候一样，和父母分享生活的点点滴滴、喜怒哀乐，也会怀念在父母的帮助下无忧无虑的时光。乐事洞察到“分享”对于当代年轻群体与父母的重要性，在新年节点推出微电影《风在吹》，紧扣年轻人关于“分享”的情感需求，抓住新年期间大众的情感共鸣。巧妙的传递品牌“越分享越有乐事”的主张。

核心创意：

微电影《风在吹》延续了乐事品牌“越分享越有乐事”的主张，立足“分享”，聚焦亲情，借助父女之间的故事来巧妙的传递“分享”的概念。并通过特殊的视角和形式来制造影片的吸睛度和独特性：以父亲在女儿婚礼上的一场演讲来串联整个故事，讲述了女儿成长过程中的三个阶段，将“分享”的意义不断升华：

1）女儿从小就和父亲一样爱分享，喜欢的东西也都愿意分享给别人；

2）女儿长大后，希望将自己的兴趣与理想分享到更大的世界，父亲却因为担心女儿去到外面的世界后无法保护女儿，而希望女儿可以一直留在自己身边；

3）父亲和女儿互相理解，父亲将女儿托付给能够和女儿分享所有喜怒哀乐的人；升华主题：和值得的人分享，所有的事都是乐事。

核心优势：

1、有共鸣

影片采用父亲在婚礼上演讲的方式娓娓道来，以父女之间贴近生活的真实情感打动消费者，引发年轻人的共鸣。通过影片，启发年轻人“主动分享自己的点点滴滴、喜怒哀乐，对于父母来说有多么的珍贵”，鼓励更多年轻人与父母之间，多分享彼此的生活，增进理解，或是在外打拼的时候别忘记给爸妈煲个电话粥，分享自己的近况和喜悦，“分享”本身就是一件乐事。

分享开心，能收获真正的朋友。

分享痛苦，能找到值得依靠的人。

分享爱，能拥有一个幸福的家。

和值得的人分享，就能把所有的事变成乐事。

2、有看点

微电影由杨紫+林永健主演，摩登兄弟刘宇宁友情出演，用极具感染力的演技完美诠释故事内容，将观众带入故事情节，为影片的效果保驾护航。也通过演员自带的话题（如：#杨紫哭戏#、#从家有儿女开始关注的杨紫长大了，这次还出演了新娘#、#杨紫和林永健互飙演技#、#没想到刘宇宁为这场婚礼做了一首歌#等等）为影片增添更多看点。

3、有彩蛋

影片最后，摩登兄弟刘宇宁登台，作为新郎新娘的好友，演唱了一首为婚礼创作的歌曲，轻快的曲调搭配微电影故事中父女小时候温馨甜蜜的画面，前后呼应。同时，彩蛋部分还单独制作为完整MV，由摩登兄弟刘宇宁在各大音乐平台及社交媒体发布及再次传播。

传播效果：

采用电影宣传方式，撬动多渠道、多圈层参与扩散，引发裂变式传播

• 首发Big day：此次乐事新年微电影一经发布，便引发了1.5亿播放的超高关注。

• 社交传播上：乐事打造了#贵到你哭的礼物#social话题，利用温暖的微电影调动受众的讨论度，引发新一轮传播。不少人更是被微电影感动，分享了自己对于“最贵的礼物”的看法。该话题已收获了4.8亿阅读和280万讨论。

• 扩散：此外，乐事还结合电影、新闻、文化等不同圈层进行扩散，并取得3.4亿曝光的传播效果。

截止到目前，微电影视频总播放量已达1.8亿，相关话题及内容浏览达5.1亿，取得巨大声量和传播效果。