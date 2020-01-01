钉钉又自黑了，将“吐槽弹幕”搬上地铁宣布出道！

自从在线求饶后，钉钉在自黑的道路上一去不复返了。

继前段时间推出鬼畜视频之后，钉钉这次携手钉钉 emoji 和弹幕一起出道了！

一、将吐槽弹幕搬上地铁，携表情包宣布出道

先来看看出道照片：

在上海人民广场站，钉钉发布系列广告「2020 我钉钉在线」，将这个冬天的故事都写在了弹幕里。

这些弹幕讲述了网友用钉钉的尴尬事：

“我弟实惨，放着作业不写，

每天去应用市场给钉钉写评论。”

钉钉视频会议忘了开美颜，

全公司围观了我的素颜。

人生第一次，

在钉钉视频会议云监考。

“老师在钉钉直播间里眉飞色舞，

我们点赞摁到手软”

“昨天梦里，我和钉三多上网课，

群内一波666”

以往的地铁广告形式都是展现产品的「美」，但是钉钉却反其道而行之，用吐槽弹幕向广大行人展现疫情期间钉钉对用户的“伤害”，着实是广告界的一股清流。

弹幕是现在年轻人刷视频的必备技能，主要兴起于b站。

这次钉钉直接把网友的吐槽搬上了地铁，不仅以一种新奇的广告形式抓住受众注意力，同时也以一种年轻化的品牌姿态与目标消费者沟通。

不得不说，像钉钉这样赤裸裸地以弹幕的形式展现用户对自身产品的吐槽还是头一回见，钉钉真是玩的一手“自黑”。

除了钉钉出镜之外，还有阿里动物园的成员们、知乎刘看山，差评火锅、弹哥也加入到了吐槽的阵营。

有了好友的助阵，这波吐槽广告可就更热闹啦。

钉钉用 emoji 和弹幕的方式，并联合多个小伙伴齐吐槽，目的在于强化品牌视觉形象，让品牌以“拟人化”的方式与大众交流，打造品牌形象资产。

二、“戏精”钉钉的走红之路

要说钉钉最近可谓是火得一塌糊涂。

先是因为疫情期间成为教育部指定的中小学生上网课app，被小学生们狂打一星，钉钉不得不跪下求饶，发布一张宝宝哭泣的表情包，求各位少侠手下留星。

接着又发布鬼畜视频在线求饶，亲切的称呼少侠们为爸爸，满满的都是求生欲。

不少网友被钉钉的自嘲方式笑到了，纷纷对钉钉表示同情，同时也让钉钉这支视频刷爆网络，带动了钉钉的迅速爆红。

光是《钉钉本钉，在线求饶》播放量就突破了2200多万，评论数达十万条。

此前有网友在b站为钉钉制作一支《我钉起来真好听》，没想到钉钉居然又亲自制作了一版，以钉三多的口吻唱了出来，竟然意外很好听。

还将《甩葱歌》改编为《甩钉歌》，魔性的钉三多让你哈哈哈停不下来。

所谓官方玩梗，最为致命，这一波连续的自黑操作，网友一边看热闹一边转发分享，收获了一大批拥护者，完成了口碑逆袭，并使得钉三多的沙雕形象深入人心。

原本是一次负面的危机公关，但是钉钉却放下身段自黑，反而博得了网友的同情。

同时随着表情包和鬼畜视频的释出，让网友见证了钉钉品牌的好玩、有趣的一面，成功扭转了大众对钉钉的品牌印象。

靠着玩梗、自黑，钉钉化被动于主动，将负面变为正面，成功火出圈。

比如，有网友就自发为钉钉做表情包：

在抖音上，钉钉emoji表情包也被网友们玩坏了，靠着趣味表情包怒刷了一波存在感。

三、延续热度“趁热打铁”，持续强化品牌IP形象

纵观钉钉的这一系列营销动作，可以看出钉钉没有停下自黑的脚步，一直在持续输出内容。

这次的地铁弹幕广告，钉钉也是趁热打铁，借着前期的热度再度发力。

在线下，吸睛广告成功吸引路人驻足观看，纷纷拍照分享到社交平台。

更有妈妈带着孩子观看广告，要知道，这类行人正是钉钉的目标消费人群。

而在线上，钉钉将地铁广告分享出来，形成二次传播。网友纷纷点赞夸奖，增强了粉丝粘性。

可以说，钉钉这一波公关营销，成功地抓住了受众的心理，读懂了年轻人的喜好。

首先是用在线求饶的姿势博得网友的同情，同时又用沙雕鬼畜的视频愉悦大众，借助品牌IP形象与受众沟通，展现“人格化”的一面，完成了一次有梗、有温度的营销。

一个To B的品牌，却借助一系列贴合目标受众喜好的营销方式，完成了品牌的出圈，让钉钉不再是一个冷冰冰的形象，而是以趣味的、沙雕的形式成功打入受众心智，可以说为B端品牌营销提供了完美的范本。

4A广告文案原创，转载请联系原作者

4A广告文案（ID：AAAAIdea）