iQOO周年庆：难是真的难，但不妨碍我们知难而进啊

2019是“南文化”元年。大家都希望进入21世纪的第二个十年后，这个世界就不再“南”了。但谁会料到，经历一次十年之交，游戏难度直接从“进阶级”进入了“疯狂级”。

诞生于2019的 iQOO，在这个难度疯狂进阶的2020，迎来了一周年的庆典。

正式着手这个激动人心的 Brief 是去年十一月。我们和客户投入了两个多月的时间在前期概念的打磨上，终于在二月的头一个星期敲定了策略和创意。

作为手机市场红海格局下的破局者，一年前的今天，iQOO从性能强悍的游戏手机卡位成功入局，逐渐拓宽市场份额，茁壮成长。在成立一周年之际，iQOO 将开启品牌精神重塑之旅，着力用生而强悍探索不止的内核动力，引领对未来的全新布局。

和 iQOO 一起一路走来的“酷客”们同样如此，以知难而进的无畏心态，去创造难以置信的强悍人生。

我们的任务：把品牌和消费者之间共有的理性默契进行感性诠释。

探索创意手法过程中，我们用一个比喻，去呈现泛大众和酷客们截然不同人生态度：漂流和冲浪。在对比的张力之中，呈现知难而进的精神。

就这样，一场知难而进的旅程“顺利”开启了：

首先是拍摄地点：由于疫情国内没法开机，我们跟制作公司分别联系了巴厘岛、夏威夷、澳洲、南非等地，由于当地的疫情管制政策，最终定下一个位于导演和我们之间的折中地点：泰国。勘景后临行前，因为泰国最新的防疫政策，从中国入境的旅客取消落地签，并且很有可能落地即隔离。当地户外活动也可能受部分限制。

几经权衡找出Plan B：不再考虑我们能去哪儿，而视拍摄效果而定。最终综合各方因素，我们选择相信导演，把目标锁定在导演的故乡 LA。随后的一周内，重新计划拍摄地点，casting演员，联络协拍团队，监片方案，Permission申请，重订时间表等等等等。凭借大家的专业和高效（和不睡觉），制定出了一份按原计划交片的工作推进日历。





文化差异、时差、疫情的多重挑战下，我们和客户和制作公司一起与时间赛跑:

时差会议，时差监片就是常规操作了，比如凌晨4点的PPM，凌晨3看ACopy。拍摄当日（中国时间晚上12点），制作公司的执行制片在现场协调同步，我们则赶去东莞的酒店，和客户一起云监片。

客户和我们一样红着眼睛熬着夜，尔康和创意组成5人小组，轮流监工，确保24小时在线，与大洋彼岸的制作团队无缝衔接。进入后期，我们采取了更灵活的流程，让美国与中国团队两地同步剪片，最大化工作效率。

24小时连轴转一周之后，终于交片。交片瞬间，所有人扔下手机倒头就睡。工作群里下一次有人说话已是30小时之后的事。

言而总之，能在风雨飘摇的2020年2月完成这样一项艰巨的任务，仿佛让我们看到了奇迹。

但回头看，我们的经历也和我们的创意完美地撞在了一起。项目中的每个人，都成了我们影片中所诠释的，知难而进的人。明明可以选择叫停，明明可以选择将就，明明可以选择妥协 …

“你听过许多海的故事。

它击溃过水手的好奇，

将最勇敢的船长拍入深渊。

亿万年来，它始终有着，波澜不惊的骄傲，

正如你看到的这样。

但除了海的故事，

还有更多人战胜海的故事。

一次次发起挑战，

用执着，回敬凶险，

用迎难而上，回敬汹涌风浪。

为什么要征服大海，

因为海，就在那里。

找到你的风浪，去乘风破浪。”





最后，我们要再次向一同奋战的客户和制作公司的伙伴们致敬。一个人的知难而进，干不成什么大事。所有人都知难而进，就能创造奇迹。

就像这个春天的中国一样。