时代的IP，时代的品牌，时代的自信

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分类栏目：用户体验 - 视觉设计

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超级IP，为行业赋魂



作为“新时代的洗护优品”，Leader洗衣机深谙年轻一代的消费理念和洗护需求。并通过持续迭代，搭建起Leader洗衣机走进新世代用户内心世界的桥梁。

在数字经济时代背景下，IP正成为一种重要的生产要素，并为传统行业赋魂。

Leader洗衣机打造萌态可掬的快乐小鸡二次元形象，提炼与用户共鸣的IP价值观，颠覆了洗衣机传统行业，为行业注入活力，赋予新生能量。


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如今的年轻人不再轻易被单纯、猎奇的事物掌握神经，真正能打动他们的还是最真实的情感。快乐小鸡的独有内涵，引起了年轻人的情感共鸣，也一举成为他们最亲睐的IP形象之一。


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快乐洗护，把一生宠成欢喜


快乐小鸡始终践行着“快乐活着就是让你追求永生幸福”的世界观，用简单有趣的智能洗衣，人性化的日常问答，为用户带来幸福和快乐。

AI语音、洗烘一体等功能，也更贴合年轻人的生活需求，提升用户的心理满足感，让洗衣这件小事也开始变得充满惊喜。

 

内核蜕变，赋能品牌


对于每天都沉浸在手机中的当代人来说，每分每秒都用来表情达意或者治愈自己情绪的IP轻周边，有着深厚的、发自本能的感情亲近。


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Leader洗衣机深谙其道，积极外拓IP制作、抖音运营、IP生态等优质资源，将新时代洗护优品与快乐小鸡IP融合共生，助增品牌无形资产


双十一前夕发起的抖音挑战赛，实现3亿量级曝光，并助力Leader洗衣机实现行业TOP5快乐小鸡爆款产品，更是28分钟全网售罄，逐渐构建起从IP内容到变现的闭环生态。

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