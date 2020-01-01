vivo S6预热视频：随时创作，随心分享

我们选择运动轻松愉悦的方式为vivo S系列5G 技术、前置夜景人像自拍技术以及轻盈机身。三个产品利益点的预热视频。

这次通过S系列新品的上市推广，立志打造vivo自拍的旗舰系列，强化消费者对于vivo拍照好的品牌印象，巩固和提升S系列形象与认知，建立行业自拍第一的心智。

新款机型配置顶尖的5G技术，支持NSA&SA两种组网，在4G~5G双链接状态下，下载速度最高可达3.55Gbps，无论高清电影还是大型游戏统统高速下载。

1、5G篇

当下，伴随着技术的迅猛发展，5G同时加快了创作的即刻分享节奏，也推动美学风潮的光速更迭，互联网浪潮已经将科技融入到随处可见，5G时代即将从新更替人们对艺术与技术的重新融合。

刷新对快的认知？

强劲性能 双模5G

2、夜拍篇



S系列的前置夜景人像自拍技术加上产品特有的环形屏幕柔光技术，使得人不论是夜景建筑下自拍打卡，还是在昏暗光源的室内自拍，都可以拍出明亮通透的质感人像。

夜里自拍也想清晰动人？

屏幕 ，自拍有惊喜

3、外观篇



在化繁为简的生活理念下，人们对随身饰物功能的强大、出行的便捷，提出了更高的要求和标准。S系列新品整体重量仅181g , 并且在外观形体设计上运用了视觉轻盈设计，这让手机成为更轻便的随身设备，让镜头成为我们的第三只眼第二个大脑，随心所欲地拍摄，一张好作品在下一秒就从你的手中诞生。

意想不到的轻盈？

1g机身，超乎想象

艺术伴随技术进步而发展，当手机成为随身摄影诉求的载体，新一代的vivo S6功能强大的顺势而生脱颖而出，艺术家安迪沃霍尔曾预言给每个人15分钟就可以让世界认识自己，在vivo S6上只要下一秒。

全新vivo S6系列 即将来临