百度首发计划，助力联通5G套餐首发

5G元年中国科技引领世界，5G牌照正式发放以来，各运营商加快5G建设步伐，网民关注度持续增高，截止到2019年11月，近一年百度“5G”相关搜索量提升445%；三大运营商5G套餐总预约也早已超过千万用户，各大5G相关产业作为时代先锋磨拳搽掌。

在“谁主导5G 谁就站在了未来经济的制高点”的时代发展大背景之下，2019年10月31日 三大运营商5G套餐同时发布。

项目创意与策略阐释

中国联通联合拥有2亿+日活的百度APP，集合百度搜索、资讯、流量、互动、数据多方优势，利用“NEXT”百度全链AI营销，从“5G用户需求激发-到资讯内容满足-到TA互动沟通-再到5G套餐售”，消费决策全链路助力联通5G套餐发布即火爆。

项目执行情况总结和展示

（1）【创新方式激发5G用户需求】

在运营商5G套餐发布事件天然关注时间节点，百度发挥最核心搜索+推荐双引擎媒体优势，第一时间激发用户需求，引爆联通5G品牌关注。

1） 双场景引燃：首次利用百度开屏直接落地搜索结果页的形式，并通过吸睛彩蛋创意，牢牢锁住用户注意力

百度动态开屏在第一时间抢占用户注意力，直接落地联通5G搜索结果触发品牌彩蛋。最合适的时间+最核心的场景+全动态的吸睛创意，形成品牌记忆，第一时间抢占用户认知心智，大范围激发全网用户关注。

2）逐层人群拦截：“搜索品牌的核心人群、搜索行业的泛需求人群的最大范围意图拦截”

百度首次通用词与品牌词联动，以结果页搜索大卡聚合联通相关品牌信息，中国联通内容霸屏5G相关搜索结果，帮助联通成为第一个走进人群视野的运营商品牌，丰富内容指引用户了解更多5G资讯。

（2）【全维度内容资讯聚合】

每一个新产品、新现象、新事物的认知阶段正是品牌教育的最佳时刻，5G作为一个全新时代的开始，大家对于它的来临必然是是充满好奇。

百度整合旗下百家号、贴吧、百科等多平台资源，以新闻、知识科普、话题讨论等多种形式，借机为联通5G提供包括套餐资讯、网络覆盖、技术优势、发展规划等从产品到品牌的一站式内容矩阵，在用户对5G产生初步认知的第一时间着力搭建联通与消费者间的强连接。

（3）【黄金资源+裂变互动吸引TA互动】

实现品效合一既需要借力强势资源形成强有力的品牌曝光，又要搭建与用户沟通、互动的多重场景，在体验中完成对品牌的传播与分享，借助上市热度形成口碑效应。

·黄金资源霸屏 形成传播高潮

百度推出全量PUSH、搜索Banner、Wise首页气泡、Wise结果页浮层、特型大卡等黄金稀缺资源，在套餐首发当日形成霸屏之势。

·5G福利互动 打造用户裂变

百度、联通联手提供5G手机、小度音箱等定制礼品抽奖活动，在联通5G套餐首发之际，为用户提供率先获得体验的机会，为联通5G业务积累第一批宝贵的种子用户。为了让用户对联通5G套餐有更深度理解，活动中设置了多个激励任务，完成5G知识科普和联通5G信息传递，不断强化用户对联通的品牌印记。

（4）【全链路搭建实转化通道实现闭环】

消费者决策路径早已从线性决策转变为点状分散决策，每一个决策环节都可能成为消费转化的一环，百度本次在用户信息搜索、内容阅读、互动体验等各个消费者触达节点，都为联通5G套餐提供转化通道，一键跳转联通5G套餐购买页面，完成购买形成闭环。

项目营销效果和市场反馈

（1）通过开屏与搜索彩蛋创新联动，激发目标用户需求，最终使联通5G搜索指数提升19倍，是同时发布5G套餐品牌的近9倍，投放期内大幅超越竞品关注度。

（2）通过“品牌词”、“通用词”两个搜索大卡，成功拦截目标用户检索需求，核心品牌关注人群以及5G相关行业泛关注人群实现60%+的高点率，同时，丰富的联通5G相关内容遍布搜索结果，相关品牌资讯总阅读量824W，满足用户内容需求的同时，最大范围的传播了联通5G相关信息，在搜索场景之下，做到了品牌信息的精准饱和传递。

（3）同时打造抽奖互动体验，配合转发扩散，形成裂变传播，互动H5互动量达71万，实现用户对品牌的深度感知，并通过全链路各个环节，引流联通电商5G套餐销售平台，形成种子用户资产的快速积累。