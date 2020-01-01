网易云音乐联手吉卜力，开了一家只有我们知道的展览馆

文|烧脑广告（shukewenzhai）

提起网易云音乐，你想到什么？ 扎心评论区、年度总结每年必刷屏、H5大户……人们普遍认为，云村在营销上点亮了天赋点。 但最近，面对与吉卜力工作室达成合作的大新闻，云村在营销上却意外“单纯”起来，只上线了一个线上展览馆H5。

这座只有我们知道的展览馆，你进去看了么？

这是一家自带流量的展览馆

3月13日，网易云音乐宣布与吉卜力工作室达成版权合作，从此，用户可以在云村上享受正版《龙猫》《千与千寻》《哈尔的移动城堡》等作品的原声带。

同时，云村也上线了“吉卜力展览馆”专题H5，将吉卜力工作室动画、音乐一同呈现，带大家重温感动。 此外，云村还准备明信片作为互动礼物，用户只需参与互动，即有机会获得。

合作的大新闻+精美的H5+互动礼物扩大声量三步走，短时间内引发热议。 可以说，很多传播活动，是以创意为主导的，但有的传播活动，是天生自带流量。“吉卜力展览馆”H5就是后一种。 每个人心中都有一个吉卜力。 和少女一起淋雨的龙猫，在海上前行的列车，流连忘返的天空之城……对于80、90甚至00后来说，这些形象一定再熟悉不过。无限重温的动画，记忆犹新的角色，每一个温暖人心的故事背后，都有一首动人心弦的曲子，只要音乐一响，记忆中的夏天就一帧帧展开。 吉卜力不仅有流量、有情怀，音乐质量也完全不输，即使新入坑的小伙伴也完全可以单纯欣赏音乐。 自带的流量，是本次传播的第一把抓手。

让情怀起飞

在国内音乐版权竞争加速的当下，任何一个音乐平台和吉卜力这样的顶级IP达成合作，都会是大新闻。但本次传播的成绩，显然不止于此。

1.版权之于云村，不只是伤痛更是一种梗





以烧脑君的个人感受来说，云村是第一个在社交网络上打出名堂的音乐APP，社交+音乐模式大受好评，产品功能、UI设计也可圈可点。但唯独版权问题，相比背靠腾讯的QQ音乐，背靠阿里巴巴的虾米音乐，云村却不太强势。 虽然对于一个音乐平台来说，版权的丰富程度直接影响了用户的使用体验。但或许是先前积累了太多的好感，用户对云村爱之深却不忍责之切，云村+版权，渐渐成为了一种“有之我幸，失之我命”的梗。

一个让人有点辛酸又有点欣喜的话题 本次获得吉卜力的音乐授权，云村也算大大扬眉吐气一次。在微博，许多用户表示“网易云出息了一回”，这也有效冲刷了云村在版权竞争上的不利形象。

试想，如果是QQ音乐拿下了本次合作，可能大部分用户的评价就会转变为“QQ音乐厉害！”“常规操作”，反而不会激起太多欣喜情绪。 谁还没用过网易云音乐呢？很多用户单纯希望云村越来越好。

2.云村，日音爱好者的后花园





如果你混用多个音乐平台，年末年初查看音乐总结时可能会有一种分裂感。以烧脑君自身的经验来看，我的云村以日音和ACG曲目为主，Q音则是国语和韩语偏多，Spotify就更混杂一点。 此前，为打造音乐社区，云村引入了不少如古风、戏曲等音乐形式，留存了很多小众音乐爱好者。自2017年起，云村和日本多家唱片公司达成了版权合作，并引入预售、专访等配套运营，加强了平台的日音氛围。 比如2019年《天气之子》大火，RADWIMPS的数字专辑《天气之子complete version》就大卖19万张，一举刷新了日音的数字专辑销售纪录。

可以说，云村是目前所有平台中ACG氛围最强的音乐社区。这次获得吉卜力加持，是两个类似属性的强强结合。

让流量落地

基于以上几点重要原因，可以说，云村和吉卜力工作室的合作，无论粉丝还是路人都大感满意。 但仅局限于APP无法最大化这种影响，也因此，在社交网站上的发声完全是有必要的。于是，H5这种轻量又能承载多种媒介形式就成为了最好的选择。 虽然以烧脑君的角度来看，面对如此大新闻，云村本次的传播活动却简单了点，无论从是宣传物料的数量上，还是从H5的制作工艺上。 流程简单，“吉卜力展览馆”是一个普通的展示类H5，可以切换音乐倒是个亮点。 互动单调，只能完成下滑翻页和音乐切换。 添加留言页很符合云村的社交音乐属性。 除此之外，任何一个试图点击图片或是参与抽奖的操作，都会将你无情地导向网易云音乐APP。



当然本质上来说，本次合作，是云村借顶级IP提高产品竞争力，最终将用户导向APP才是重点。

