继钉钉后，支付宝也疯了！

说到最近流量最火爆的品牌up主，非钉三多莫属。

凭借着一首《你钉起来真好听》征服万千中小学生，成功在B站C位出道。鬼畜改编《极乐世界》，钉三多翩翩起舞，在线招人，更是圈粉无数。

而作为置顶CP的一员，在钉钉潜移默化的影响下，支付宝也被成功带偏了…

一、一支别开生面的招聘广告：“为公狮寻找碧叶僧”

每年的阳春三月，都是各大厂开启人才抢夺战的时刻。为了吸引更多优秀毕业生的目光，纷纷使出浑身解数，一改以往高冷格调，卖萌耍宝起来，真让人招架不住。

近日，支付宝在B站上投放了一则招聘广告，画风简单粗暴，甚至有点沙雕可爱。

开篇“直入主题”，讲述了一只瓶子如何进化成“招瓶”的形状。

随后马上cue到此次广告的目标受众群体。当大学僧们完成学业之后，就种出了一株株碧叶。

其中，祖安大学僧培养出来的碧叶，则与其他的碧叶有点与众不同，散发着淡淡的芬芳。

碧叶们与招瓶之间存在着千丝万缕的关系，碧叶要被大学僧插在招瓶里，才能换取酒椰的果子。

被插在招瓶里的碧叶，最后会送到公狮的手里。

由于今年受废盐影响，招瓶发生了变化，大学僧和公狮面临重重危机。

为了解决这道难题，聪明的吱服包想出了敷脸网招瓶的点子。

在爸爸的大力相助下，最后成功举办了大型线上招瓶会。

看完这支视频，不禁令人爆笑，充分向我们展示了什么是一本正经地胡说八道。

全片大玩文字谐音梗，用诙谐幽默的方式带出招聘广告的核心诉求。

尤其引用马云爸爸的经典语录，制造了笑点和亮点，树立起一个活泼、会玩的企业形象，有助于提高好感，为招聘会增加吸引力。

二、抱团出击，以品牌矩阵扩大影响力

众所周知，阿里系内部的有爱互动，已经成为吃瓜群众喜闻乐见的茶余谈资。这次启动大型互联网线上招聘会，当然少不了阿里动物园的参与了。

继支付宝后，阿里巴巴在B站发布了一支复古的特工大片，组团招瓶饲养员，霸气十足，和支付宝的软萌风格形成了强烈的反差。（果然爸爸就是爸爸）

片中自家兄弟齐亮相，出场一个比一个酷炫。尤其阿里巴巴亲自命名的称号，丰富了品牌的饱满人设，成为一大看点。

钉钉，护花使者，浇灌祖国花朵的成长。

淘宝，万能宝可梦，要啥啥都有。

天猫，深夜慰藉者，陪伴无数失眠者度过了漫长的黑夜。

盒马，屁股脸食神，一心一意为业主贡献脂肪和热量。

阿里云，护妹狂魔，成功女人背后的男人。

阿里巴巴动员这次全体成员组团出击，以多品牌战略形成了强大的品牌矩阵效应，进一步为线上招聘会扩大宣传力度和影响力。

同时赋予了多种鲜明的品牌人格，既有钉钉、支付宝（置顶组合）的鬼畜可爱贴，也有阿里动物园的高冷狂拽范儿，风格不一，任君选择。





三、不可忽视的，B站年轻化营销趋势

以上两支视频，都选择了在B站投放，背后也有着品牌深刻的考量。

这个冬天，钉钉的爆红离不开B站文化的影响，一系列的鬼畜歌曲，带有浓厚的B站风格气息，迎合了B站 用户的兴趣喜好。

此次支付宝的谐音招聘广告，看似滑稽无厘头的冷幽默让人摸不着头脑，但从弹幕来看，还是取得了相当不错的效果。

近年来，B站凭借着多元包容、健康稳定、轻松活跃的社交生态，俘获了越来越多的年轻用户，成为年轻人聚集的宝地。

据统计，B站用户18-35岁的占比78%。这批高占比的年轻用户，正是当今消费者的主力军。

（哔哩哔哩主页版块）

这也驱动着品牌摒弃生硬、传统的营销模式，纷纷入局B站，开拓垂直精准的圈层，占领内容营销的高地，实现对年轻消费者群体的深度触达。

不得不说，B站正在成为品牌开展营销的新渠道，在一定程度上代表了品牌营销市场的未来趋势。

最后，笔者期待着能在B站上看到品牌们生产更多富有年轻张力的作品。

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