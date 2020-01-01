网易严选和葫芦娃的联名彩妆，丑到我了

2020年，品牌联名依旧越玩越嗨，最近网易严选与上海美术电影制片厂合作，推出了葫芦兄弟限定美妆系列产品，这让人不禁好奇，儿时回忆与化妆品会究竟擦出怎样的火花？
网易严选将葫芦七兄弟的个性技能与不同的美妆产品相结合，推出了七款联名产品：遮瑕气垫、亮眼眼影、滋润护手霜、口红、持久留香香水、补水面膜以及定妆散粉，并在微博发布了系列海报以及广告片。
蛇精
Q：蛇精为什么要抓葫芦娃？
A：因为他们能让我美美哒！
大力娃
技能：超强滋润
产品：滋润护手霜
滑到没有摩擦力
千里眼
技能：亮眼千里
产品：亮眼眼影
别看我眼色，看我眼影
火娃
技能：惹火烈焰
产品：惹火唇膏
别惹火娃，惹火就好
金刚娃
技能：稳稳留香
产品：持久香水
谢谢，一直有被香到
隐形娃
技能：无痕遮瑕
产品：隐形气垫BB霜
隐形娃气垫，只遮瑕，不瞎遮
水娃
技能：喷水保湿
产品：补水面膜
补水不能敷衍，水娃带你敷脸
镇妖娃
技能：紫金镇油
产品：吸油定妆散粉
跟我读：吸油秀
葫芦娃同款彩妆，听上去好像并不是很想拥有的样子，下面这支视频广告也是让人忍不住吐槽，上脸试妆效果简直一言难尽……
这个口红和眼影，魅力在哪里？谁给你的自信？就算是因为受疫情影响视频拍摄条件有限，片子也不能这么不走心吧，而且产品包装和外观比这支片子还要随意，强行联名最为致命。
看完之后集美们的内心毫无波澜甚至有点想笑，对不起，丑拒……