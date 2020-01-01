网易严选和葫芦娃的联名彩妆，丑到我了

2020年，品牌联名依旧越玩越嗨，最近网易严选与上海美术电影制片厂合作，推出了葫芦兄弟限定美妆系列产品，这让人不禁好奇，儿时回忆与化妆品会究竟擦出怎样的火花？

网易严选将葫芦七兄弟的个性技能与不同的美妆产品相结合，推出了七款联名产品：遮瑕气垫、亮眼眼影、滋润护手霜、口红、持久留香香水、补水面膜以及定妆散粉，并在微博发布了系列海报以及广告片。

蛇精

Q：蛇精为什么要抓葫芦娃？

A：因为他们能让我美美哒！

大力娃

技能：超强滋润

产品：滋润护手霜

滑到没有摩擦力

千里眼

技能：亮眼千里

产品：亮眼眼影



别看我眼色，看我眼影

火娃



技能：惹火烈焰

产品：惹火唇膏

别惹火娃，惹火就好

金刚娃



技能：稳稳留香

产品：持久香水

谢谢，一直有被香到

隐形娃



技能：无痕遮瑕

产品：隐形气垫BB霜

隐形娃气垫，只遮瑕，不瞎遮

水娃



技能：喷水保湿

产品：补水面膜

补水不能敷衍，水娃带你敷脸





镇妖娃



技能：紫金镇油

产品：吸油定妆散粉

跟我读：吸油秀

葫芦娃同款彩妆，听上去好像并不是很想拥有的样子，下面这支视频广告也是让人忍不住吐槽，上脸试妆效果简直一言难尽……

这个口红和眼影，魅力在哪里？谁给你的自信？就算是因为受疫情影响视频拍摄条件有限，片子也不能这么不走心吧，而且产品包装和外观比这支片子还要随意，强行联名最为致命。

看完之后集美们的内心毫无波澜甚至有点想笑，对不起，丑拒……