潘婷×中国国家博物馆：疫情期间 “云诞生” 的千年之美

两个多月前，一切被疫情突然摁下了暂停键。影响波及诸多行业，最直接的影响恐怕就是，既定的项目紧急刹车，被迫中止 “掉线”。庆幸的是，经过全民共同战 “役”，眼下疫情已进入收尾阶段，工作、奶茶、火锅、烧烤……终于重新 “上线”。

一同 “上线” 的，还有 i2mago 原象创意团队拍摄于疫情时期的广告片：《潘婷×中国国家博物馆：奇迹修护，挑战千年之美》。

“横竖”都好看！



横版



竖版

古今 “逆向变妆”，演绎千年之美

之所以提出 “奇迹修护，挑战千年之美” 的创意概念，是因为我们发现，国风妆已经成为一种时尚趋势，而一头丝绸般柔顺光泽的长发，更是国风妆的必备 “单品” 之一。于是，我们找到了 “致力于修护和收藏国风美” 的中国国家博物馆，联手 “顶级秀发修护专家” 潘婷，为年轻一代修护秀发，鼓励她们大胆挑战国风妆，让国风美真正美上头！



在拍摄手法上，我们采用了 “逆向变妆” 的倒叙手法：影片以古风美人开场，以其卸妆后的现代 look 结束，通过古今对比，来强化国风造型和现代造型的对比，从而更加突出产品对头发的修护功效，引发关注和讨论。

一个国风美人惊艳开场

曲调轻柔，曼舞翩跹

镜头定格 2 秒后，画风开始突变

典雅的古代屏风撤下

一把现代的绿色椅子乱入…..

原来是倒叙的拍摄手法

造型师 “上场”，为仙女褪去古妆

恢复她原本的模样：

一个拥有一头“丝绸发”的现代女生

最后，揭晓 “丝绸发” 的秘密：

潘婷 3 分钟奇迹护发素

以及国风美人的原型：

来自中国国家博物馆馆藏清·《千秋绝艳图》中的杨贵妃

揭秘视觉大片幕后，直击三大拍摄挑战

挑战 1：视觉感的营造



由于影片全片无一字台词，“视觉感” 就成了影片最重要的部分。而整个影片最具挑战的地方也正在于此：无缝链接的古风与现代风两种不同的风格，在视觉呈现上需要有变化，也需要有融合。



我们是怎么解决的呢？首先，在音乐上，古风部分以悠扬舒缓的传统古筝乐配合曼妙的舞蹈引人入胜……画面与音乐定格数秒之后，音乐陡然变成紧张而轻快的的小提琴与钢琴乐，画风由此开始向现代风自然过渡。其次，在拍摄上，我们采用了长镜头，从而直观地将古今风格的变化与融合展现出来。最后，在场景布置上，我们将古风和现代场景的一些结构装饰，设计为可移动式，实现了在拍摄摄中直接进行场景转换的效果。

整个拍摄过程我们都进行了提前排练，同时也将每一个场景装饰进行了标注，以保证场景变化的准确与连贯。

挑战 2：预算有限

由于预算有限，无法使用电控摇臂，原本机械来完成的事情，需要人工来完成。而呈现头发状态改变的延时过程，需要和场景转变部分合为一个镜头 —— 几乎没有 NG 的余地。最终，我们通过贴刻度表，算准时间，在一小时内通过精确的稳定移动，才做出了视频中如此连贯的镜头。

挑战 3：疫情来袭

早在年前，我们就已经确定了拍摄计划。突入起来的疫情，并没有动摇我们让影片如期上线的决心。经过与客户及制作方的审慎评估，我们确定了拍摄的可行性。

然而临开机，跟片人员又犯来难：片场人员密集，舞蹈演员、造型师、化妆师、灯光师、道具师、摄影师…… 如何做好防护措施，才能保证每个人安全无虞？一筹莫展之际， “火神山、雷神山的云监工” 启发了我们：在这个 “万物皆可云” 的战 “疫” 时期，为什么不试试 “云跟片” 呢……

导演请注意，前方一大波弹幕…… 哦不，一大波“拍摄意见”正在赶来中。

“感觉是有点不稳”、 “好的，保证镜头连贯是重点” ，这届 “网友” 太硬核了……

“OK”、“我觉得这条可以”，导演内心 OS：第一次被 “云监工” get。

就这样，在最大程度做好防护措施，影片如期开拍，并且顺利上线。让人“美上头” 的视觉享受和极具创意的“逆向变妆”倒叙手法，在凸显产品功效的同时，也为观众留下了深刻的印象，赢得了大量的点赞。

春天已经到来，疫情终将过去。时光虽然无法倒流回疫情之前，但好在生活正在恢复它本来的模样。最后，愿所有的计划都能进展顺遂，愿所有的项目都能如期 “上线”