疫情期间，方太出了支温情片：我们继续做饭吧！

方太和胜加，两家合作了18年的中国企业，因为突如其来的疫情，原定年初的周年活动取消了，所有员工和全中国的人一样，被“困”在家里。但是，胜加与方太依然想做点什么，想给员工和社会赶走一丢丢头上的阴霾。

始于厨房的友谊，胜加和方太18年的默契不是说说而已。两家企业默契地发动了自己的用户、员工、朋友，在家拍摄他们下厨做饭的视频，配以简单的音乐，用这些在厨房热气腾腾准备美食的片段，为所有人鼓气加油。

没有特殊的拍摄，或太过专业的视频技能，只是将稀疏平常里每一个普通人用手机拍摄的做饭记录，简单剪辑在一起，用动人的文案娓娓道来，讲述对所有人的关爱和鼓气。从不同的厨房收集素材到剪辑成成片，只用了5天。

文案

这个冬天

很多出不了门的人，都进了厨房 有些人第一次做饭

有些人记不清第几次做饭

有些人为家人做

有人只能为自己做

有些人做得全神贯注

有些人做得满腹心事 你看，厨房里

你不知道这是北京还是上海，

温州或者广州

或者，那些我们牵肠挂肚的城市 在厨房里

只有那个热气腾腾的中国 我们继续做饭吧

像藏在战壕里，吹着口琴的士兵 认真的做饭吧，耐心的等待着

吃好了才有力气 等天好了，我们一起出去

去把一切的一切，恢复原来的样子

因为疫情，大家都被困在家里，所有出不了门的人都进了厨房，而厨房里恰恰藏着所有中国人的烟火人情，美食也有着无法比拟的疗愈作用。

冬天仍在延续。

但隔着屏幕，都能触碰到热气腾腾的炊烟，来自我们亲爱的用户、同甘共苦的伙伴和朋友，将我们彼此相连。

我们像蛰伏于战壕中吹着口琴的士兵，耐心等待着集结号角吹响的那一天。

抬眼望去，春天，在归来的路上。

感谢胜加赠予方太的温馨礼物，也希望能温暖到你。