耐克×卡姆上演《星球脱口秀》，逗趣开箱“篮球之星”系列

在2020年春夏之交，耐克推出了大中华区专属的耐克“篮球之星” (PLANET OF HOOPS) 系列产品，为广大青少年篮球爱好者提供涵盖球场内外的装备，向不断发展的中国校园篮球文化致敬。

这一次，NikeBasketball 携手卡姆，通过跨界组合的形式，打造了一场趣味的《星球脱口秀》，为广大篮球爱好者们带来一次与众不同的开箱体验。

《星球脱口秀》 EP01：实战装备篇

“虽然看不清我的脸，黑暗中我也是焦点，一个人把对手打扁。小小三押，送给大家~”

实战装备篇中，卡姆为大家带来 KYRIE 6、KD13、ADAPT BB 2.0 三款实战球鞋的介绍。“黑夜中化身球场焦点”、“1 + 1 ＞ 2的卡姆猜想”、“ Hey Siri，系紧我的鞋带”，卡姆将球鞋科技及配色亮点与段子相融合，并通过自己的夸张表演，让消费者在欢笑中了解球鞋的特性。





《星球脱口秀》 EP02：休闲装备篇

“你们知道拖鞋为什么叫拖鞋吗？因为你要脱鞋，才能穿拖鞋啊~”

休闲装备篇中，卡姆化身场下休闲小达人，上身“篮球之星”系列休闲装备，为广大篮球爱好者们带来更多个性与潮流的搭配选择及穿搭灵感。

《星球脱口秀》 EP03：女子装备篇

“女生们站起来了，穿耐克站起来了，还可以跳起来给男生一个火锅盖帽！”

女子装备篇中，卡姆开启吐槽模式，为热爱篮球的女生们“仗义执言”。此次“篮球之星”系列装备覆盖女生尺码，以此鼓励更多女性篮球爱好者们大胆出手，追逐自己的篮球梦想。

卡姆通过“星际跳跃”的形式，前往“篮球之星”，以幽默诙谐的脱口秀表演，介绍那里的篮球装备，鼓励球迷们坚持篮球梦想，为热爱积蓄力量，去更高舞台出手证明。



点击图片进行“星际跳跃”

身为《吐槽大会》的 Talking King，卡姆擅长用夸张的表演和幽默的段子逗笑观众；同时，作为脱口秀界的篮球达人，卡姆也将自己的篮球经历融入脱口秀中，引发广大球迷的强烈共鸣。

P.s. 完整版《星球脱口秀》尽在 NIKE APP.