《我是医者》有量有口碑，网易传媒如何实现短视频内容升级破圈

医者仁心，谁知我真心？

日前，网易传媒推出了纪实短视频节目《我是医者》，凭借对医者真心的深度挖掘、高品质内容的产出，以及对市场需求的敏锐洞察，迅速引爆短视频领域。四期节目获得全网播放量超7129万、微博话题阅读量4.26亿的好成绩。

去年以来，网易传媒有计划有步骤地推出了一系列短视频栏目及作品，短视频已经成为网易在内容原创领域最重要的形式载体之一。以《我是医者》的成功打造为代表，网易传媒内容短视频的品牌口碑和价值进一步提升，网易传媒在内容生态布局中的更多可能性也得到行业瞩目。

一、匠心栏目揽获亿级曝光

《我是医者》通过跟拍多位医护人员，用冷静真实的镜头语言与戳心的话题探讨，分别从女性力量、专业传承、职业精神、医患同心四个主题，展露鲜为人知的医者真心，凸显医者在专业岗位上的价值与能量。

谈及创作初衷，主创团队表示，市场上不缺短视频，缺的是有识别度、大众共鸣的优质短视频，《我是医者》就是想做这样一档有内容、有温度的“情怀短视频”。因为贴合时下热点，话题性强，《我是医者》一经推出，便赢得了众多用户和业内关注。

节目相关文章阅读量达770万，微信10万+文章近20篇，微博话题阅读量4.26亿，三次登上微博热搜实时上升榜，在网易新闻APP热搜最高名列第三位……同时还获得中国新闻周刊、新周刊、新世相、央广网、人民日报海外版、北京青年报、ELLE、丁香园、春雨医生、网易云音乐、飞碟说等近百家媒体大V报道和转发。

凭着匠心品质和精良制作，《我是医者》不但打动了广大用户，引发多番关注和讨论，同时还与传播主题相近的广告主携手，用真诚的内容搭建和对热点的理性关照，实现合作共赢。例如，与蒙牛冠益乳、比亚迪宋Pro的合作，在视频的合适场景，对产品及其理念给予自然露出，传递出品牌对医护工作者的支持和关注，既满足产品的曝光需求，又提升品牌的好感度。

二、网易传媒加码短视频，提升品牌和商业价值

《2019中国网络视听发展研究报告》显示，我国网络视频用户达7.25亿，其中短视频呈爆发式增长态势，用户规模达48亿，用户使用时长占总上网时长的11.4％，成为仅次于即时通讯的第二大产品类型。短视频市场的迅速崛起，给内容生产平台带来了新启发：精准的短视频布局，将有助于增强客户粘性，提升平台价值。

作为优质内容生产平台的领头羊，网易传媒时刻紧握内容消费升级的脉搏，从原创图文到发力短视频，内容生产正不断深度化、立体化。尤其是近两年，着重发力短视频领域，对丰富内容矩阵，提升用户黏性与平台品牌形象产生了重要影响。可以说，在行业里，网易传媒布局短视频内容生产，已经处在领先位置。

例如，2019年上线的明星《谈心社》栏目，定位明星纪实访谈，通过洞悉明星身上高价值、有共情性的话题点，在娱乐至上的时代，给大众更多思考的空间。每期节目时长约10分钟，嘉宾阵容囊括陈坤、王力宏、杨紫等明星。节目多次引爆话题，深度圈粉都市青年。《谈心社》前20期视频全网播放量总计超过2亿，单期视频全网平均播放量超过1000万，最高一期播放量2200万+。节目累计登上13次微博热搜、1次抖音热搜，并获评2019年度微博最受欢迎访谈节目Top3。

值得一提的是，节目上线后，有50余位明星主动表达与明星《谈心社》的合作意愿。除了明星访谈，谈心社还联合东风日产合作了《天籁三部曲》系列微电影，主演明星韩雪、牛骏峰、陈瑶，演绎了三段关于亲情、爱情、友情的走心故事。微电影全网总曝光量达4200万+，明星微博直发微电影内容、微博端播放量均破千万。

此外，在短视频领域，网易传媒还陆续推出了“小羊驼三三”、《中国老哥》、《曲大师情感课堂》《硬核看板》《解释X-PLAN》等作品，从选题、内容等方面实现了多领域、多圈层的大覆盖。例如：瞄准95后、00后群体的“小羊驼三三”，深耕动漫领域，主打创意动画短视频；《中国老哥》聚焦“老哥”们的内心和生活，捕捉时代中的生猛故事；《曲大师情感课堂》由二次元虚拟偶像IP曲师师担当“情感导师”，围绕情感社交进行内容输出，满足用户们对社交、情感等内容向的需求；《硬核看板》紧追热点话题，硬核科普生动有趣……

这些短视频产品，虽然用户、题材各异，但无一不体现着网易传媒在把握最流行内容形式的过程中，对内容品质的一贯坚持，以及对人文情怀的坚守和思考，从而赢得了用户和客户的一致喜爱和认可，为持续打造网易传媒独家品牌价值和影响力奠定了坚实的基础。

三、网易新闻+网易文创双发力，开创内容生态新时代

网易传媒发力短视频的背后，是对 “网易新闻+网易文创”双布局战略的深化和强发力。经过长期的摸索和对市场变化的敏锐把握，网易传媒对内容生态进行了升级式战略布局，网易新闻与网易文创并行，成为网易传媒的两大强支撑。

网易新闻融合资讯平台及品质原创内容策划为一体，全天候24小时报道新闻热点及突发事件，信息触角遍布全球，重大报道从未缺席；有深度、有温度的原创报道，以及有趣有料的网易跟贴，更是赢得行业和用户的认可。作为国内首个从新闻客户端孵化形成的独立“网红”新品牌，网易文创则是网易传媒在内容产业领域布局的全新舰群级创新内容品牌，聚焦有文化、有品质、有态度和有意思的文创内容生产，致力于成为“中国青年文化内容先锋”。

今年以来，尤其在抗击新冠肺炎疫情期间，网易传媒在资讯和文创两方面的升级布局，成效显著。

对于疫情的报道，网易新闻始终坚守媒体的责任与担当，第一时间启动特级事件报道机制，组建专项编辑团队，多频道联动，随时更新动态，力争准确、全面、及时地报道疫情动态。综合新闻客户端中第一家上线疫情地图H5，全网第一家上线疫情频道，上线报道专题、疫情日报、路程车程病例查询工具、辟谣一线H5以及全网首家企业捐赠搜索榜等主题策划，内容形态丰富。同时坚持产出深度内容，以优质选题提升内容价值。据移动互联网商业智能服务商QuestMobile提供的数据显示，在疫情最严重、大众对疫情关注度最高的时间阶段，网易新闻人均使用时长始终保持在全网第一位，并呈现一路上扬的态势。

网易文创则挖掘深度视角，以优质原创选题提升内容价值，深度触达多圈层用户。疫情期间，网易文创旗下的网易王三三、哒哒、浪潮、人间等原创工作室更是“火力全开“，围绕人们的居家生活、情感、复工等热点文化和生活话题，深度挖掘疫情之下众生的生活和情感变化，推出多个原创策划，为用户带来趣味、温暖和感动，得到了业内外的一致好评。

凭借高品质的内容产出及创意策划，网易传媒在疫情期间赢得了用户的喜爱和认可，用户粘性不断强化。其脱颖而出的关键，就在于对原创、品质内容的坚持。网易传媒没有迷失在海量的资讯和内容中，而是认清市场需求和自身优势，精准而快速地实施“网易新闻+网易文创”双布局战略。一边坚持网易新闻的平台优势，通过有深度、有温度的品质内容选品和策划，为用户提供有用的资讯信息；一边深度挖掘网易文创旗下各个IP品牌的原创优势，通过有文化、有态度、有意思的创意内容产出，增强内容辨识度和用户好感度，提升内在品牌价值，继而激发网易传媒的商业爆发力，为内容营销开创更独特、可持续的合作模式。

网易新闻与网易文创双发力，为网易传媒开创了内容生态新时代，这里的“新”，在于勇于突破传统新闻资讯平台的单一生态，开创“用原创IP集群获得独特品牌价值和商业价值”的新时代。未来，网易传媒的路将会走得更远、更坚实。