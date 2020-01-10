10小时“马拉松式”直播，全球创维“发烧友”嗨购直播间！

“云办公”、“云课堂”、“云旅行”、“云销售”……各种以云服务为代表的经济模式成为特殊时期的“潮流”。
以前，UP为客户策划了很多线下会议会务活动。现在，我们跟随云时代的步伐，加入到 “云云”众生的世界，通过直播的方式，为客户策划执行各类品牌营销活动。
这不，前段时间，我们为创维全球电视节打造了一场10小时超长待机的“云启动会”，一起来看看这场“马拉松式”的直播启动会↓
场景化直播间打造，云体验创维OLED
为了展现创维OLED的极致体验，我们根据创维OLED电视“节能环保”、“智慧课堂”、“影音娱乐”、“运动健康”四大特色功能，打造特色产品应用直播场景，通过这样一个瞥见智能家居未来的“焕新体验”窗口，加深直播观众对创维电视的产品印象。
四大体验场景
同时，在直播中设置趣味产品体验环节。主持人和嘉宾一同体验创维产品，带领直播观众们云体验创维OLED的极致“焕新”， 让创维全球电视节、创维OLED电视、创维AIOT产品更深入人心。
互动现场
10小时“马拉松式”直播，见证“焕新”时刻
3月27日，2020创维全球电视节启动会在深圳创维总部正式开播。直播分为对话大咖、创维电视背后的故事、产品体验、夜间故事汇多个环节，从不同的维度进行直播分享，让全球OLED“发烧友”们一同见证创维“焕新”时刻。
长达10小时的直播，堪称直播界的“马拉松”。我们利用丰富的内容分享，再加上趣味体验、抽奖等互动环节，为创维打造一场深入触达人们内心渴望的“焕新视界”之旅。直播总观看人数超过13万，互动数超过29万。
直播间现场
直播截图
高清互动直播支持，揭秘幕后“战士”
专业设备
当然，还有高效帅气的执行团队，为直播的圆满完成保驾护航。
镜头背后的“战士”们
创维全球电视节云启动会已圆满结束，但直播的大门我们已开启。云时代，UP来了！