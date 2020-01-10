10小时“马拉松式”直播，全球创维“发烧友”嗨购直播间！

“云办公”、“云课堂”、“云旅行”、“云销售”……各种以云服务为代表的经济模式成为特殊时期的“潮流”。

以前，UP为客户策划了很多线下会议会务活动。现在，我们跟随云时代的步伐，加入到 “云云”众生的世界，通过直播的方式，为客户策划执行各类品牌营销活动。

这不，前段时间，我们为创维全球电视节打造了一场10小时超长待机的“云启动会”，一起来看看这场“马拉松式”的直播启动会↓