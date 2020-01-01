愚人节最适合发布黑科技。

脑洞大开+一本正经胡说八道，夸张化凸显品牌价值主张。

讯飞输入法在4月1日发布了一个脑洞黑科技——脑“动”（Shake）输入——摇头打字

用一个看起来有点奇葩的魔性功能，展现品牌用科技让输入更有趣的价值主张

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看完讯飞输入法这只Shake输入视频，忍不住想跟着摇摇头，说不定能治愈多年的颈椎病。

Shake输入顾名思义，是一个摇头晃脑实现输入的功能，用户摇动头部可在键盘上写出对应的汉字，进而实现文本输入。

从技术层面看，Shake输入本质是OCR识别技术的延伸。而这项人工智能技术，在讯飞输入法中的基础应用已经获得非常好的效果，极大提高大段文本转录的效率。

Shake输入是一个看起来是有些奇葩的功能？也许并不实用，但却非常有趣。

讯飞输入法用这样一个「创意脑洞功能」，夸张化呈现用技术让输入更「趣味」的产品愿景。

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「脑“动”输入」是脑洞输入，深度切题~

传播上进一步向用户延伸，借由一个创意脑洞，发起畅想未来输入的用户UGC活动。

通过H5的形式，结合脑洞TVC内容，引导用户参与讨论，发弹幕畅想输入未来，将产品愿景与用户期望结合。

H5整体设计，引入了进化的线索，脑洞驱动了人类的不断进化。从原始人类的手舞足蹈，到文艺复兴的艺术表达，人类的沟通方式也再不断进化。

引导用户打开脑洞，畅想万物互联时代，输入会有怎样的可能…

讯飞输入法这一次，借由愚人节的脑洞创意，以TVC视频和互动H5的内容形式，成功输出了品牌让输入有趣有科技的价值主张。

通过愚人节脑洞打开输入方式发展的新维度，给用户留下了对未来趣味黑科技输入功能的遐想和期待。