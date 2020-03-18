致敬高达40周年，361°联名高达，重燃儿时机甲梦！

艺术家，设计师，工程师共创，

用上千双361°运动鞋打造的高达和扎古雕像

艺术装置+艺术摄影

2019 / 7月 / 成都市国际金融中心

天猫 × 361 × 高达 × 不是美术馆

商业IP嫁接品牌有什么新玩法？

高达40周年之际，361°联合高达IP，聚焦于高达0079系列，准备发售系列限定服装及鞋款。

为了呼应主题，我们准备用真实的361°运动鞋来创作高达和扎古，我们和艺术家来到了位于福建的361°制鞋工厂的运动鞋研发科研中心，与运动鞋设计师和工程师一起讨论如何利用制鞋的半成品，原材料等创作高达，工厂制鞋师傅也与我们一起，配合制作各种所需材料。

经过多方配合，实验、打烊、热压、造型等多项工艺，由上千双361°运动鞋打造高达和扎古就像被赋予了生命，傲世登场。

自高达诞生已来，40年过去，0079点燃的机甲梦依旧燃烧着，每个世代仍有源源不断的热血少年涌入高达的世界，无数个高达驾驶员正在地球待命，发布贩售信息之后，近10万人收藏，贩售当天，在天猫旗舰店创下1秒内售罄的记录。

视频





海报



后记，高达和扎古雕像后续在全国多个城市巡展，并且接到数个博物馆美术馆的展览邀约。

创作企业名单：

北京艺位传诚文化传播有限公司

创作人员名单：

刁勇、查宋刚、周振兴、武江涛、柳月、周思桐