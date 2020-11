美国科尔士百货圣诞广告：窗外的忘年交

曾经,人们来到百货公司的缘由各不相同,愿望清单也不一样。那时,我们喜爱玩具、服饰、科技品……但这些愿望变了。现在的我们比以往任何时候都更加希望获得幸福、理解和陪伴,与家人、朋友在一起度过的时光就是给我们每个人最大的礼物。

圣诞即将来临,一直以来以家庭为主要客群的美国百货Kohl’s(科尔士)发布了一支广告 ——

Give With All Your Heart(全力以赴)