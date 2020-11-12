美国科尔士百货圣诞广告：窗外的忘年交

曾经，人们来到百货公司的缘由各不相同，愿望清单也不一样。那时，我们喜爱玩具、服饰、科技品……但这些愿望变了。现在的我们比以往任何时候都更加希望获得幸福、理解和陪伴，与家人、朋友在一起度过的时光就是给我们每个人最大的礼物。

圣诞即将来临，一直以来以家庭为主要客群的美国百货Kohl’s（科尔士）发布了一支广告 ——

Give With All Your Heart（全力以赴）

展现疫情间，人与人之间最动人的温情，也彰显品牌态度。

隔离宅家，日子分外无趣。女孩把目光投向窗外，竟发现了意外之趣。

玻璃窗正对着对门的邻居，女孩赶忙回屋拿起画笔，和奶奶打起了招呼。

她们每天通过窗户见面，在纸板上写字交流。一来二去，年龄、距离都挡不住的友谊开花了。

可是有一天女孩发现，纸条上还留着昨天的话。日子一天天过去，贴在老奶奶窗上的纸都快掉落了。

连家人们忙着为圣诞节布置庆祝，她也闷闷不乐。小主人的心思怎么能逃过狗狗的法眼呢，它敏锐地发现了对面的奶奶，出声提醒。

老奶奶手腕上的医院手环说明了她为什么消失这么久。当她询问起女孩是否达成节日愿望，女孩点点头。

耳畔又响起威利·纳尔逊（Willie Nelson）的音乐《The Rainbow Connection》，人和人之间的微妙联系仿佛暗流般涌动着。

今年看起来有所不同，因为世界有所不同。但Kohl’s将全力以赴，祝你圣诞快乐~