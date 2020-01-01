在这个充满不确定性的时代，Compadre和Syn与CNN合…

短短的几个月里，肆虐全球的新冠病毒，已经夺去了好几万多鲜活的生命。我们不知怎样的哀思与悼念，才能在这个沉重的数字面前不显得苍白……

然而，逝者已矣，来者可追。因为有这样一群人在，这场战疫才有了胜利的曙光——

Syn 非常荣幸能够与CNN合作，为其向在抗疫一线的那些无私、勇敢的人们致谢的系列影片制作音乐。第一部影片，“Thank You”，以照片纪实为主要的形式，展现了那些与肆虐全球的新冠病毒不懈抗争的医护工作者的英姿。

在这部影片中，Syn 的创意总监 Nick Wood 将使用于 CNN 的一段音乐进行了改编，由来自洛杉矶的 John Jones 演奏钢琴，并伴以 Todd Hayen 编配的弦乐。与此同时，Syn 的跨国团队也精心制作了一段曲子，以体现这部影片带给人的力量感。同亚特兰大的 CNN 与洛杉矶的 Compadre 之间的远程协作十分高效迅速，使得这个项目在短短几天之内就成功上线。

广播网: CNN

执行副总裁 & 营销总监：Allison Gollust

高级副总裁创意营销：Rick Lewchuk

副总裁创意营销：Whit Friese

创意总监 & 数字营销：Yonathan Gebreyes

制作创意总监：Ned Reid

高级制作总监：Matt Barnett

高级制作经理：Laura Scott

制作资源经理：Denise Patierno

高级设计师：Jobel José-Bombase

设计工作室：Compadre

搭档 & 共同所有人：Robert Blatchford

搭档 & 共同所有人：Chuck Carey

执行创意总监：Curtis Doss

战略与写作/创意总监：Mika Saulitis

制片主任：Jessica Scharer

制作人：Brent Lang

编辑：Dan Lee

图像：Dave Drage

音乐制作：Syn

音乐制作人：Nick Wood

钢琴：John Jones

配器：Todd Hayen

混音工程师：Takashi Akaku

制作助理：Mathieu Kranich