华米x复联：温暖、出圈、共振，这才是跨界风向标

近些年来，品牌方都希望通过 1+1＞2的效果来完成跨界营销，但是，如何告别生硬商业化的互印 logo 形式，正考验着品牌方的原创力与想象力。漫威作为 IP 联名跨界里的“常胜将军”，自1939年诞生伊始就掀起了一股超级英雄的热潮，带来了无数优质且值得珍藏的衍生品，部分极为稀缺的产品甚至在全球各大拍卖会上频频以天价售出。众所周知，成功的IP跨界是基于核心的共振，即针对相应人群，进行价值观、传播内涵、传播元素等的统一输出。

就在去年6 月份，始终以“科技连接健康”为品牌使命的华米科技，和漫威达成的刷屏级跨界营销合作，至今仍被业界作为经典案例进行剖析。一次成功的跨界营销关键所在，主要是看品牌与IP能否形成共振，让受众产生共鸣。品牌和IP都需要向消费者传递一种正确的价值理念，以此争取到消费者的情感共鸣和认同。

振动，是一种连续向前传递的波，它有着一个很长的周期。即使漫威电影《复仇者联盟4》已经落幕，其超级英雄的各大IP依旧能吸引到粉丝自发关注，这就是共振的威力。

跨界谁都会，击中受众的心才是技术活





IP要与品牌目标群体共振：每个IP都有自身的定位，都有自己专属的受众。只有选择与品牌目标受众相一致的IP，才能实现更有针对性、更精准的营销。华米科技作为一家全球领先的智能可穿戴创新公司，始终坚持以科技的力量温暖每个人，善用先进的技术探索美好的未来。而钢铁侠，则致力于挑起维护地球公共安全的重担。

因此，华米科技选择了钢铁侠。同时，也是钢铁侠选中了华米科技。

钢铁侠胸前的 “PROOF THAT TONY STARK HAS A HEART”，成为漫威粉丝永不磨灭的记忆。钢铁侠的一生充满着无畏、睿智与果敢。当危机到来，他转过身便抱起核弹冲进虫洞。当灭霸来袭，即便战甲已残破不堪，仍要以血肉之躯与灭霸最后一战。钢铁侠用一己之力改变了每一个人的命运，功绩不可磨灭。某种意义上，华米科技和钢铁侠都在用科技的力量来改变这个世界，推动世界向更好的方向发展。

钢铁侠与华米科技，两者都拥有一颗温暖的心，华米科技在邀请函印上了“PROOF THAT AMAZFIT HAS A HEART”。这句文案既深刻诠释了华米科技的企业使命，也是真正了解漫威文化的死忠粉才能心领神会的一句暗号，将漫威文化的故事背景与粉丝人群的身份认同融入到两种文化的碰撞中，凸显出二者千丝万缕的联系密不可分。

没有爱，再好的技术和产品都是冷冰冰的。

这次的跨界合作，正是以华米科技的真诚感动漫威粉丝，同样也以漫威粉丝的爱意为科技升温。

以稀缺性带动流量，创造营销奇迹





“人无我有”，从来都是炫耀的资本。而越是稀缺难找的物件，越是受人追捧。正是捉住大众的这一个心理，华米科技打造了一款限量版钢铁侠情怀潮T，这款 T 恤结合超级英雄故事与品牌内涵的独特设计理念给我们带来多重惊喜，迎得了铁粉们的 IP文化认同感。作为涉足科技、时尚、人文三大圈层的限量版T 恤,一经推出便与粉丝达成深层共鸣,迅速点燃社交网络。

成果往往并非只有单一的因素，而是诸多原因共同成就的结果。

首先,限量生产的稀缺性，深化了品牌形象的同时也引起广泛关注，一举成为潮流圈追捧的新鲜潮物，从而达成圈层识别的目的。联名T恤还成功把华米科技与钢铁侠共同拥有的特征和情怀，传达到每一位关注者心里，从小众文化到大众圈层，完美地将先锋科技和前沿文化用爱融合。

然而，这只是发布会前的预热活动。不难想象，在如此沸腾的气氛中召开发布会，登上微博热搜也就成为了顺水推舟之事。

有爱的发布会，有温度的科技





在《复仇者联盟4》中，钢铁侠在弥留之际念念不忘女儿那句“爱你3000遍”，让不少观众泪目。“爱你3000遍”，已经不仅仅是对女儿的爱，更是对地球，对全人类的爱。

发布会当天，以钢铁侠跟女儿的“土味情话”——“爱你3000遍”作为开端，承接电影主题，打造一场富有记忆点，且充满爱意的发布会。

同时，华米科技也向世界宣布“我们要帮助更多人变得更健康”，让科技关怀人类，造福人类。华米科技专注于智能可穿戴设备的研发和迭代，将IP精神的深刻解读注入到产品中，深掘跨界品牌与粉丝的精神共鸣，冲破圈层，形成巨大流量，致力于帮助人们更好地进入智能健康生活时代。

华米科技除了在会上带来了Amazfit智能手表2复仇者联盟系列限量版等多款设备新品外,还宣布全球首颗可穿戴领域AI芯片——黄山1号正式实现量产，将爱与健康诠释得淋漓尽致。黄山1号芯片拥有心脏生物特征识别、ECG、ECG Pro、心律异常监测四大核心的人工智能引擎，让智能穿戴设备能更有效为用户监测健康问题，极大地提高了我们守护家人健康的便利性与安全性。同时，它也将引领智能穿戴设备领域技术的发展。

此外，“端+芯+云”的战略概念被首次提出，随后更发布了Amazfit智能手表2官方品牌视频，场景化描述了“端+芯+云”战略给人们生活带来的改善。大健康是时代所需，华米科技将通过“端（智能可穿戴终端）+芯（芯片）+云（健康云服务）”的布局，以科技的力量，助推全球运动健康产业的发展，提供精准的医疗服务。

这样有爱的发布会，感动了现场超500家权威媒体。这些媒体涵盖央媒、科技、潮流、电影等各领域，再加上30家直播媒体全域直播。让IP合作、产品特点、科技温度、“芯+端+云”战略等，构成当日科技圈热门微博、微信霸屏头条，向年轻消费者，扩散华米科技理念及产品温度，全网曝光量破亿。

从最初的运动领域，到涉足智能可穿戴健康行业，再到作为首家登陆美国资本市场的中国智能硬件企业，华米科技在竞争激烈的市场上成功脱颖而出，这一切都归功于其强大的产品力与强势的品牌实力定位。在如今全新的商业逻辑上，华米科技成功选择了契合度极佳的漫威跨界联名，并通过过硬的核心产品作为联名基础支撑，让行业内外人士都一骑绝尘。可见，一次精湛的联名跨界营销，不仅双方得具备丰富的品牌文化内涵，更需要能以此将用户的情感成功串联延续。