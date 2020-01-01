淘宝心选魔性动画：谁还不是个搞卫生的鬼才？

随着疫情进入控制期，人们的日常生活基本恢复常态，而卫生防护升级也随之变成了国民生活的新常态，具有更全面更深层清洁功能的卫生产品也成为了国民生活必备。

面对卫生消费升级，淘宝心选上市「卫生专线」系列新品，以面面俱到的优质清洁产品，为消费者提供家庭卫生解决方案。配合「卫生专线」系列新品的上市，有门互动为淘宝心选创作了《当你在家搞卫生时》魔性动画。

动画短视频以一家多口搞卫生为故事线，塑造「别人家的卫生委员」形象。动画情节在输出产品卖点的同时融合了二次元、迷惑行为等年轻人喜欢的文化元素，从画面到BGM大胆放飞，文案谐音梗持续高能，让人们在对“搞卫生”的共情之中又能笑出腹肌。

守卫健康的卫生委员上线！

01、姐姐篇

阿珍爱上阿强 阿强却是海王

那些曾握在手心的悸动

最后全都是手心的泡沫

02、哥哥篇

人生目标是

躺在哪都是躺赢

敌“菌”即将退出战场

安心做个躺赢党

03、妈妈篇

业务能力全靠撑

真 —— 平板支撑

工作总有打脸的时候

请尽量保持“屏常新”

04、爸爸篇

婆媳大战好强俩女的

夹缝之中好惨一男的

护谁都是送命题

不如先“罩”自己

05、爷爷篇

婆媳大战火药味升级

爷爷重回战争年代

最怕空气突然变味

一股“清流”你最珍贵

通过更有趣的内容与消费者沟通，淘宝心选想让“搞卫生”这事更轻松。在卫生专线新品首发阶段，淘宝心选就与淘宝购物车相亲栏目跨界合作了一款时尚单品#情侣口罩#，保命和颜值效果兼具的#情侣口罩#得到了网友的疯抢，引来网红自发传播，而阿里经济体动物园也纷纷戴上了口罩，引发高萌。首发当天，#情侣口罩#话题上榜微博热搜，淘宝搜索热榜，话题累计阅读2300w+，互动1.5w+。