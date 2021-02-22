鱼跃年度大片《呼吸世界》：我们为什么呼吸？

2021，疫情复发的背景下，呼吸成为全民关注的头等大事。2021，继车厘子自由、财务自由之后，呼吸自由后来居上，成为全世界的共同心愿。

基于此，作为“呼吸健康管理专家”的鱼跃，推出年度大片《呼吸世界》，提出“为自由呼吸的世界”的品牌主张。

说起鱼跃医疗，不是所有人都知道，但在刚过去的2020，却少有人不受益于它：

驰援全球90+国家抗击疫情；

响应全国300+抗疫物资需求函；

捐出疫情防控设备600+万台、额温枪1200+万支……

这些，只是鱼跃对世界呼吸贡献的一部分。作为一个心系家国民生的品牌，鱼跃有底气提出“为自由呼吸的世界”的主张。

然而，在它的开年大片中，主角却不是自己，而是每一个平凡人的不平凡呼吸。

鱼跃影片海报

鱼跃影片《呼吸世界》

影片文案：

我们为什么呼吸？

因为活着

又不止是为了活着 我们在呼吸中

冲刺、守卫、挂念、战斗

世界在呼吸中

慢慢变亮 我们大口喘息

把周围的空气都化作勇气 我们吸进雪与寒

呼出力与热 我们调节气息

直到和亿万人同呼吸 我们不气馁

要跟命运争那一口气 从一口呼吸开始

奇迹被一一唤起

隔离，成为另一种在一起

洪水，败给汗水 那一口扬眉吐气

扬到太空万里 种族将我们区分

呼吸让我们交流 生活将我们围困

呼吸带我们突围 每个人呼一口气

一个国家就有使不完的力气 每个人吸一口气

吸进甜的、轻松的、喜悦的、幸福的

痛快的、激动的、梦寐以求的……

世界就永远不会落进黑暗的手中 我们为什么呼吸？

听 ——

有多少生命，就有多少不息

世界就有多少挡不住的呼吸 为自由呼吸的世界

鱼跃

2021，世界呼吸会自由吗？没有哪个人可以做出肯定回答。

这条影片也没有，而是带我们回顾2020各种不平凡的呼吸，感受呼吸的力量和强大，在自己的心里寻找自己的答案。

小区保安的呼吸

抗洪战士的呼吸

爱心志愿者的呼吸

外卖员的呼吸

高考生的呼吸

医护人员的呼吸

孕妇的呼吸

示威者的呼吸

“有多少生命，就有多少不息，世界就有多少挡不住的呼吸。”

我们尚不清楚2021世界呼吸是否自由，但我们已经知道呼吸必定不息，自由终会到来……

除了用影片《呼吸世界》给所有人打气，鱼跃在上海、南京、三亚等各大城市的机场、高铁站，投放了大量广告，线上线下全面覆盖，强化“呼吸健康管理专家”品牌形象，更将美好心愿带给全中国。



产品总海报



产品分海报-雾化器



产品分海报-呼吸机

产品分海报-制氧机



各大城市户外投放图

这场应时而生的“为自由呼吸的世界”项目，收获极大关注和不俗反响。

#2021呼吸自由#话题阅读量达3.4亿，影片发布后短短几天内，播放量就达千万逾次。



微博话题页

影片发布当天，鱼跃官方微信公众号阅读量超过10W+，官方微博转评赞达上万。

央视网、人民网、环球网等权威媒体竞相报道，在评论区引发空前热议。众多博主纷纷响应，积极转发探讨呼吸的意义。

微博-权威媒体发布图

网友们也借此也分享着自己的呼吸故事。



微博-网友原创图

微信平台上，各深度主流媒体也纷纷力荐，更有大量自来水主动转发为影片打call。得到许多网友好评：



微信-网友评论图

在新年来临之时，在呼吸困顿之际，影片给亿万人送来了自由呼吸的力量与希望。

这也许是在抗疫物资捐献之外，鱼跃给这个世界带来的更大贡献。

“世界，在呼吸中慢慢变亮”。以呼吸之名，愿世界、愿我们早日实现呼吸自由！