起亚汽车出了支6分钟广告《逃离黑帮》，堪比好莱坞大片

因为疫情，今年夏天很多电影院、剧院都关起了大门。为此，起亚汽车美国公司联合代理商David&Goliath制作了一支剧情片，将黑帮、飙车、逃亡等各种元素纳入其中，呈现出大荧幕独有的动作电影既视感。

The Feature Film

短片讲述了一个年轻人误入黑帮，利用起亚汽车逃离黑社会追捕的故事。短短6分钟内，片中共出现了8款起亚车型 —— 福特、灵魂、 Stinger、Niro EV、Niro HEV、Seltos、Sportage、Sorent，还一并介绍了远程启动、智能后备箱、车道辅助保持系统、情绪照明、盲点防撞辅助等13种关键性能优势，每个功能都在其中起着至关重要的作用，完美地展示了汽车的安全性、舒适性、便捷性。

David&Goliath创始人兼创意主席David Angelo表示：通常情况下，汽车广告都会通过故事情节演绎产品卖点。很多时候，为了不让广告显得生硬无趣，会将原本占据主导地位的汽车功能及概念部分隐去。而这支短片模糊了汽车广告和好莱坞大片的界限，并通过引人入胜的故事将产品卖点诉诸其中，既展示了故事情节也让汽车功能成为了主角。

据悉，正片共有2个版本：一种是6分钟完整影片，另一种是剪辑成13个15秒的短视频合集。除此之外，官方还发布了30秒和60秒的预告片。