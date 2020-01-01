新希望75℃鲜活免疫大作战，科普视频也能可爱

原标题：这则科普视频，可爱到不再硬核

二月在大环境的影响下，大家全都宅在家里。孩子和全家因为作息不规律、缺乏运动，导致了免疫能力持续下降。

钟南山院士曾提到：免疫力是人类最好的医生。

新希望24小时鲜牛乳利用自身卖点，去理解妈妈们的痛点，开展了【75℃鲜活免疫大作战】，制作了一系列免疫作战部署，为妈妈们排忧解难。

以其自身的产品特质75℃/15s巴氏灭菌工艺，制作了一期关于免疫力的科普视频。相比普通冗长物料的科普视频，这则视频更适合孩子、妈妈一起观看。

75℃鲜活免疫大作战

“多喝鲜奶，锻炼身体，提高免疫力，从小事做起”，以大环境带入到免疫力问题，引发大众共鸣。

刻画“免疫力军团”及“细菌怪”形象，孩子边玩边学，生动易懂。

由《中国乳业》摘出关键知识点，将生硬的科普知识点转变为可爱的形象，让知识点变得生动易懂。

将乳液中的两个活性营养物质，运用矢量插画的形式高度还原。

强势进行市场竞品比对，简明扼要的阐释了市面上常温牛奶与巴氏鲜奶本质上的区别：巴氏灭菌工艺。

市面上的常温牛奶多数采用135℃的超高温灭菌，能快速消灭有害菌，但很多活性营养物质也都壮烈牺牲了。

而通过75℃/15s巴氏灭菌的新希望24小时鲜牛乳，在消灭有害菌的同时，能最大程度地保留活性营养物质，免疫球蛋白是普通鲜奶的10倍，乳铁蛋白是普通鲜奶的5倍，以及普通鲜奶没有的乳过氧化物酶。能够提升体质，保卫人体少生病，为消费者做出了正确的购奶选择。

刻画活性营养物质与细菌怪作战现场，让孩子们感受到活性营养物质就是“大英雄的”存在。





鲜活免疫健身操 宅在家里莫生气 别把健康当儿戏 要想生活过得去 身心健康是必须 24小时鲜牛奶 10倍免疫球蛋白 补充营养身体棒 细菌病毒全打败 宝贝宝贝碰个杯 早起一杯晚一杯 鲜活营养身体棒 争做健康好榜样

为让孩子在家也能通过运动提升免疫力，尾部新希望24小时鲜牛乳特别创作的鲜活免疫健身操，简单的动作，可爱的活性蛋白物质，通俗的卖点阐述，让全家人一起动起来。

这支视频真的是符合新希望24小时鲜牛乳此次项目的调性，提升孩子、妈妈及全家的体质，让全家人能够一块儿运动起来。

为此项目，新希望24小时鲜牛乳收集了增强免疫力的各路科学妙招，从情绪、运动、饮食、清洁四个维度，总结了生活各个方面能够提升免疫力的方法，出了一套全方位的75℃鲜活免疫大作战战略物资包，家人及孩子就算宅在家里，也能够正确科学的提高体质的一份作战攻略。正所谓“做事做全套，方便又可靠”。

免疫战略指导书

作战攻略记心中

免疫战斗不发蒙

免疫作战涂色卡

动手动脑心情好

免疫能力自然高

隐形防护服

免疫防线第一道

经常洗手用香皂





病毒绝缘包

薄薄一张别小瞧随手除菌效果好

在传递心意的同时还传递品牌价值，提高品牌影响力，扩大产品销量，这一步值得学习。

新希望24小时鲜牛乳这波操作，稳稳地跟上了大环境的时效性。将自身的产品优势发挥到极致，从项目出发点到具体执行，都验证了这是一个有温度的品牌，为消费者们创建一个健康科学的食育天堂。