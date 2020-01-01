夸克APP：在3001年，连谈恋爱都如此机智……

智能、无广告的智能搜索APP夸克迎来了全新4.0版本，而我们也迎来了与夸克的又一次合作。

新版本发布，如同老友相逢，一见如故却又充满惊喜，极简的界面之下，SUG直达、拍照翻译、拍照搜题、卡路里识别，四大功能联合无广告体验，只为带给你更智能的搜索。

可是，功能虽好，但没人喜欢读说明书，我们希望在“智能”一词泛滥的当下，用重“年轻”藏“智能”的沟通语境，让“夸克是极客、未来的智能搜索”的定位进一步占据年轻TA心智。年轻人的脑子里，总是充满了想象，如果连未来人都在用夸克，那它该有多智能呢……

省略长篇大论的分析之后，我们想先带你追一部剧。

《请回答3001》 —— 在最奇妙的未来，谈一场最机智的恋爱。



赛博朋克 —— 是无数脑暴席卷后，我们锁定的关键词，聚焦未来生活的赛博朋克，与夸克4.0所带来的未来式生活不谋而合。

但是，在赛博朋克既定印象之下，我们真的要随大流吗？

赛博朋克 High tech low life 内核早已被无数次复述，明亮花哨的霓虹色大家早已司空见惯。

夸克4.0的高科技带来的是更加智能的high life，是更加新鲜极客的新鲜感受。

夸克 + 赛博朋克，应该有一种全新的答案！

那么，赛博朋克，该如何玩出新意？

我们从设定阶段不断优化。

人物设定

从线稿到完稿的不断探索。

经过近百稿的尝试，最终跳脱出刻板印象赛博朋克，提炼出融合了80年代赛博朋克/disco的“未来复古风”。

就这样，在未来与复古的交汇之中，一部关于爱、机器人的大戏，呈现到了大家眼前。

懒得追剧，太长不看？没关系~

五大功能点在3001年再度集合，用噪点及斑驳的蓝紫色调结合金属渐变等80年代赛博元素，以情景化海报的形式带你解锁打开未来生活的五种姿势。

上一次，我们带你进入了无广告的世界；这一次，我们带你回到未来。

感谢夸克客户与我们始终在一起，进行了又一次新鲜有趣的共创~

用复古的心追求极致，用未来式的手法挥洒创意。

我们期待为大家带来更多可能！