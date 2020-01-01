2020天猫潮LIVE：与你“不潮不来电”

说到潮流你会想到什么？

一入鞋圈深似海的Sneaker，拥有一面鞋墙才撑得起自己的潮流门面；闹市区那些行走的衣架，把自己的潮流身影留在老法师们的镜头里；及时更新潮流烫手讯息，打卡各种潮流圣地，接受着潮流洗礼成为最虔诚的信徒。

如今，每个人每天都在接受着来自四面八方的潮流暴击，就像进入一台潮流机器中，催生出生命力短暂的潮流爆品和一个个潮流克隆人。

那么，什么才是潮流的正确打开方式？

潮流不是标榜自己的方式，而是一种生活方式。

今年，天猫推出「天猫潮LIVE」，从衣食住行全方位构建潮流阵地。用潮流态度打通生活，让潮流真正成为一种生活方式。

正如，杜尚创造的《泉》，将艺术融入全新媒介载体，重新定义了艺术品。

「天猫潮LIVE」IP下的「潮电企划」项目，将潮流概念融入电子产品领域，打破了消费电子和潮流文化的壁垒，重新定义电器，携手WMY一同探索潮流生活方式更多可能性。

打开潮电平行世界

在天猫的召唤下，潮人潮电纷至沓来，展开一场场来电互动。

融入跑酷/涂鸦/搏击/舞蹈/复制乐团潮流互动元素，潮式展示电器。

在这个潮电世界中，潮能即电能，不潮不来电！

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打造潮电新态度

在本次与艺术家联名电器合作中，结合艺术家元素，创作态度和电器本身的产品特点，将电器拟人化，用插画的形式，表现出一种全新的潮电态度，创造出“潮电体”态度宣言。

潮流是生活的镜子，从生活中来，也应该真正回到生活中去。

来吧，把潮电搬进家里，开始散发魅（电）力。

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