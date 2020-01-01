华为nova7系列线上发布会：你在，焦点在

4月23日晚，华为nova7系列全新上市并召开了新品线上发布会，推出新品预告片。

一、全新华为5G产品视频

#华为nova7#Pro前后双景录像，1080p双路高清输出，更支持后置15倍变焦，前后同框，你我同在，解锁视频新玩法。

前置镜头实现视频拍摄追焦，更有高清防抖，轻松拍大片；魔镜视频环形补光，不论白天黑夜，室内室外，暗光也能明亮动人。

二、易烊千玺×华为nova7预告&亮点

此外，华为还邀请品牌代言人易烊千玺发布系列预告及亮点视频。

产品预告



遇见全新“7号色”

梦幻灵动、不被定义

华为nova7光影空间已打开

nova7系列精彩亮点





三、六位电台主播带来开箱体验

华为更邀请易烊千玺、关晓彤、洛天依、王义博、大概是井越等人担任主播，打造nova电台。

发布会后易烊千玺、关晓彤&洛天依依次在线开箱，展示新品的各项功能。

易烊千玺

非正式电台易主播易烊千玺营业，为nova星人带来不一样的华为nova7 Pro 开箱体验。

关晓彤×二次元主播-洛天依

破次元同框！关晓彤与洛天依首次跨次元开箱，用华为nova 7解锁自拍新姿势。

nova7#Pro重量仅相当于8个草莓？

时尚主播：原来是西门大嫂

西门大嫂把公司女生打造成了一个女团，还全程用华为nova7#Pro给她们拍了一组大片。

摄影主播：王义博

工作室来了两个新摄影师，得探探他们的功力如何，就用华为nova7#Pro来一场实力较量。

vlog主播：大概是井越

与上海的喧闹周末进行悠闲对视！试用了#华为nova7#Pro的「双景录像」模式，于是我的第一支分屏vlog诞生了。