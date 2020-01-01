化为广告的名画，总有你想不到的玩法

居家隔离、保持社交距离 是最有效阻止病毒传播的方法

耶稣OS：我刚刚还一起吃饭的，那么多的门徒呢？

公共场合 人与人之间要保持2米距离

拿破仑OS：万万没想到，我竟沦为送快递的了……

上帝：亚当来，给你喷酒精消消毒。

这组海报是乌克兰文化和信息政策部制作的公益广告，它运用PS技术将一些艺术作品做了些小改变。要不是看过原作，差点就被骗过去了！

作者精心选取了一些十分著名的艺术作品，使观众能迅速反应图中埋藏的梗，清晰接收图中传达的信息。并且，根据原作的特点巧妙地进行细微的改动，将艺术和防疫自然的结合在了一起，使得这组海报兼顾高级感、知识点和笑点，得以在观众心中留下深刻印象。

实际上，名画艺术是一个可塑性极高、延伸性极广的创意载体。用名画艺术来做广告的，大有人在。

近日，华为为宣传 P40 系列强大的功能，推出了一支广告，带大家找到了名画里隐藏的秘密。

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画中有细，

处处精彩超清画质，细节淋漓尽显。

一个人呐喊？不止如此。

如此之远，远不止如此。

拨开夜色，暗光也出色。

超感知暗拍，夜色清晰可见。

这支广告选取了三幅名画，并用新颖的视角对它们进行了解读。

第一幅画《戴耳环的珍珠少女》中，华为就像在看一个女生的自拍，将画作放大再放大，放大到能清晰地看见少女脸上油画的斑驳痕迹。现实中，也有许多人这样拿“显微镜”看少女的自拍，但放大到广告中这种程度时，却只能看到模糊的像素块了。

正是利用了这样的一个对比，突出了华为 P40 系列的超清画质，能将细节体现得淋漓尽致。