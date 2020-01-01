化为广告的名画，总有你想不到的玩法

文|烧脑广告（shukewenzhai）
前阵子看到一组令人忍俊不禁的脑洞海报——“战疫的艺术(Art of Quarantine)”。
1
保持社交距离
居家隔离、保持社交距离
是最有效阻止病毒传播的方法
耶稣OS：我刚刚还一起吃饭的，那么多的门徒呢？
2
保持距离
公共场合
人与人之间要保持2米距离
奥菲斯OS：你没戴口罩！莫挨老子！
3
使用快递
使用快递服务能减少接触几率
最小化感染风险
拿破仑OS：万万没想到，我竟沦为送快递的了……
4
佩戴口罩
将口罩覆盖口鼻
一旦佩戴，尽量避免再触碰口罩
人类之子OS：不仅覆盖口鼻，我提莫全脸覆盖！
5
使用手部消毒剂
使用消毒剂
让手部和个人物品保持干净卫生
上帝：亚当来，给你喷酒精消消毒。
这组海报是乌克兰文化和信息政策部制作的公益广告，它运用PS技术将一些艺术作品做了些小改变。要不是看过原作，差点就被骗过去了！
作者精心选取了一些十分著名的艺术作品，使观众能迅速反应图中埋藏的梗，清晰接收图中传达的信息。并且，根据原作的特点巧妙地进行细微的改动，将艺术和防疫自然的结合在了一起，使得这组海报兼顾高级感、知识点和笑点，得以在观众心中留下深刻印象。
实际上，名画艺术是一个可塑性极高、延伸性极广的创意载体。用名画艺术来做广告的，大有人在。
近日，华为为宣传 P40 系列强大的功能，推出了一支广告，带大家找到了名画里隐藏的秘密。
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画中有细，
处处精彩超清画质，细节淋漓尽显。
一个人呐喊？不止如此。
如此之远，远不止如此。
拨开夜色，暗光也出色。
超感知暗拍，夜色清晰可见。
这支广告选取了三幅名画，并用新颖的视角对它们进行了解读。
第一幅画《戴耳环的珍珠少女》中，华为就像在看一个女生的自拍，将画作放大再放大，放大到能清晰地看见少女脸上油画的斑驳痕迹。现实中，也有许多人这样拿“显微镜”看少女的自拍，但放大到广告中这种程度时，却只能看到模糊的像素块了。
正是利用了这样的一个对比，突出了华为 P40 系列的超清画质，能将细节体现得淋漓尽致。
第二幅画《呐喊》中，我们首先能看到那个焦虑到变形而呐喊的人。可你是否注意到，不止一个人如此焦虑。随着镜头的延伸，背景中的河上还有一个人在呐喊。
远不止如此，远也不过如此。华为把平面的画作视为三维的场景，使观众发现这一令人惊讶的秘密， 体现出 P40 系列100倍双目变焦功能的强大。
第三幅画《夜间的露天咖啡座》中，蔚蓝夜空下的咖啡馆显得那么明亮温暖，但当我们跟随镜头走进咖啡馆后那个小巷，拨开夜色，发现其实这个昏暗的小巷里，也有出色的美景。
在华为 P40 的超感知暗拍下，巷子里的灯光那么柔和，街道上的鹅卵石也颗颗分明。
除了视频广告以外，华为还推出了系列海报，他邀请了几位名画作家，来欣赏自己模仿他们而创作的摄影作品。
在华为 P40 全时段超清画质拍摄的《星空》前，梵高也陷入了沉思。
华为 P40 专业人像摄影功能下拍摄的《蒙娜丽莎的微笑》，似乎让达芬奇玩味不已。
华为 P40 超感光潜望式长焦下所拍摄的《日出》，不再朦胧氤氲，不知莫奈是否会喜欢。
这，就是华为 P40 超感知影像。
华为通过新视角解构名画，来体现功能的强大。这一举动打破常规，打破人们对熟悉事物的固有认知，带给人们惊喜。能有效刺激消费者对产品产生好奇，从而促使其消费。
同时，名画作为艺术品的存在，本身极具高级感。华为 P40 作为高端旗舰产品，目标消费群体多为有素养、有审美的人士。运用名画传递产品信息，能获得消费者的心理认同，突出产品的高级品质，加固品牌的高端形象。
与之类似的创意，还有同样为宣传 MI2S 强大功能的小米。
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这支广告是小米2018年为新品预热推出的宣传片《一面科技，一面艺术》。广告中以名画为载体，配以充满艺术感的文案，让消费者更好的理解和接受新品的功能。
你很美，你身后的梦，和你一样美。
“一百多年前，梵高为她画下了《星月夜》，砸中牛顿的苹果，意外砸中《沉默》的人？”片中将一幅幅名画场景自然地衔接再虚化，从而更好的突出主人公，体现了小米2S专业相机级别的景深镜头。
世界有千万种美，我有一双看懂美的眼睛。
小米2S的AI场景识别技术则通过不同风格的名画场景来展现。对名画中不同明暗的场景进行了相应的处理，不同拍摄模式下自动调整了照片的亮度、色调、饱和度等相机参数，让照片更清晰、更有质感。
你有千百种风情，我有熟悉你的眼睛。
不看这支广告还不知道，原来名画中的肖像人物都这么像。梵高、蓬帕杜夫人、伦勃朗……这些人物的脸和装束在不停的变化，但小米2S的人脸识别解锁仍然准确的识别出了面容。
澳洲鞋履护理品牌 KIWI 则为名画补充了新的内容，他给那些有名的半身人像穿上了鞋子。
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这支广告是2017年奥美芝加哥为 KIWI 所做的题为《肖像完成》。许多著名的肖像名画都有一个共同点：他们只展现了人物的上半身。奥美便画出了十幅名画从未示于人前的“下半身” ，让鞋子成为其中的主角。
奥美不是简单的补上“下半身”，而是选用了艺术史上不同时期的肖像画，并精心为他们搭配了符合风格的鞋子，从蒙娜丽莎的意大利木底鞋到梵高的棕色靴子，甚至连珍妮·萨马里脚边那只可爱淘气的小猫这样的细节都画出来了。原名画和补充的“下半身”放在一起相当自然，仿佛就是出自同一幅画。
虽然这些广告都是将名画作为创意载体，但这却不能被评为抄袭。
美国广告大师詹姆斯･韦伯･杨说过：创意的本质，就是旧元素的新组合。
平日人们熟悉的“旧元素”，通过“新组合”让人有了熟悉又陌生的感觉，激发出“居然还可以这样”的惊叹，使受众对广告产生认同与共鸣，从而达到好的广告效果。
因此，这些结合了自身品牌与产品特点，运用了不同视角和方式来表达的名画广告，都是不错的作品。