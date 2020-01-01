教师节，这条催泪视频竟是企业大学出品

今年的教师节营销战役，一条师生共同打“王者农药”的视频霸屏微博，看过之后惊喜的发现这条视频是来自紫光股份旗下新华三集团新华三大学的真实故事。在众多营销味儿浓郁的教师节传播中，这条企业大学的佛系走心视频成为眼前一股清流。此次新华三大学携手BCW北京共同打造了企业大学出圈的成功尝试。

学生生涯中，我们遇到过各种各样的好老师，这一种你遇到过吗？在你偏离正确轨道的时候拉你一把，在你快要放弃的时候依然鼓励着你。他们的话醍醐灌顶，他们的奉献永生难忘。

相信每个人都有过年少轻狂的一段日子，在长大后的某个瞬间，蓦然回首，终于明白老师们的用心良苦，正如新华三大学推出的这支根据真实故事改编的视频：

视频中老师与主人公的“对峙”勾起不少年少时桀骜不驯的回忆，这种时候有一个人愿意无怨无悔地陪伴你，为你拔云见日，指引方向，帮助你找准人生的位置，是一件何其幸运的事情。

就像视频里说的“找准自己的位置，人生才会有意义”，而老师们就是帮助你找准位置的幕后英雄。

这条视频除了在新华三大学的官方双微进行发布，也在官方视频号、抖音、B站、头条同步露出，形成了官方传播矩阵。同时还获得了权威媒体中国日报和微博大V思想聚焦的转载，覆盖到了更广泛的大众群体，实现了企业大学的首次出圈传播，并且赢得了广大网友好评。

除了重磅推出的视频外，新华三大学还在教师节当天相继推出高管教师节祝福视频、创意互动H5等活动，新华三CEO于英涛特别出镜，代表新华三对老师的崇高敬意“点燃自己，照亮别人，是我一生的追求”。教师节系列传播不仅在公司内部获得了广泛关注，也扩大了外部的传播声量，对企业大学形象的塑造起到了积极作用。

新华三大学是如何在眼花缭乱教师节营销浪潮中抓住受众眼球的呢？

首先，此次活动借势教师节，是企业大学一次“高格局、低姿态”传播的成功尝试，更接地气的走心玩法，不仅触达了更广泛的圈层，也为企业自身提高了社会关注度。

其次，此次传播兼顾了内外，并在二者之间取得了平衡。对内增强员工凝聚力，同时通过外部媒体促成了积极的企业形象露出。内部宣传与外部宣传的一脉打通可以保证企业内外部整合资源，增强自身优势。

最关键的是，比起近期各大品牌经常使用的土味视频、吐槽谐音梗等，新华三大学结合自身调性与企业核心，用心挖掘企业内部的真实的故事，并用符合企业调性的方式表达出来，这才是本次传播成功的核心。通过来自企业内部的真实故事，将企业调性和核心价值观与受众建立起情感链接，不仅能引起情感共鸣，也进而转化为对新华三大学企业品牌的认可。

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