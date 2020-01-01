淘宝特价版高调征集代言人，结果悲剧了……

以“又丑又好用”出名的淘宝特价版又火了！这次是面向全网公开征集代言人，还悬赏一辆五零宏光。消息一出，微博朋友圈都炸开了锅。

孙红雷听了想买瓜，罗志祥听了想做运动，不仅仅是围观群众都吓了一跳，连广告视频编辑部都懵逼了。

再看这奖品，也是没谁了，一辆五菱宏光，上可修补楼房漏水，下可接送一家老小，送啥不如送辆车，连老大哥淘宝看了都直呼内行。

别的不说，就这股浓浓的“杭州特价厂”风格的洗脑视频真是太魔性太好玩了。

众所周知，平台代言人是一个能起到推动平台影响力的作用，让平台的用户辐射到代言人的粉丝群体，增加用户量的同时为平台注入了大量活力和热度，比如天猫的代言人，我们都很熟悉的四字弟弟，易烊千玺。

易烊千玺的自带高光和吸粉能力毋庸置疑，也十分契合天猫国际化，年轻化，高端化的一个定位，但是到了淘宝特价版，画风就变成了这个样子。

被大家提名最多的，居然是大衣哥朱之文。

这和天猫一比，一下从年轻小鲜肉变成了农村歌唱家，真是画风转的太快就像龙卷风，手里的gucci还没捂热乎就换成了煎饼卷大葱，臣妾有点接受不了啊～

对于淘宝特价版而言，自从以丑出道以来，许多的动作和活动都突出了满满的乡村画风，似乎非常契合马爸爸这个乡村教师的微博名。

作为易烊千玺代言的天猫相比，淘宝特价版这一波的操作，属实是让我看出了一点变形记的味道。

来自乡村的傻儿子，和城市里的公子哥。

有没有一种满满的画面感。

接地气的东西，有着一种从土地里生根发芽的泥土气息，比起那些打满了聚光灯和排场巨大的发布会，明星代言宣传而比，像淘宝特价版这样直接，返璞的真的不多了。

老少咸宜的一种社交模式，是基于广大群众之间产生良好交互的前提下产生的，通过这样略带一点自嘲和放飞自我的广告征集活动，让大家有了更高的参与度和积极性。

也难怪，淘宝特价版上线还不满一个月，就击败了拼多多，成为下沉市场新宠。仅在AppStore上，淘宝特价版的下载量是拼多多的1.3倍！

用脚投票的不止是消费者，还有工厂老板。据新闻报道，还没“满月”的淘宝特价版已经吸引了超过100万工厂“弃拼入淘”，成为产业带工厂最大的销售平台。

阿里里有天猫，对接国际，高端，旗舰的平台，云集大牌，在天猫，你会感觉到是一个巨大的商业综合体。而淘宝特价版，直接对接工厂，价格更平易，更直接，这里就是一个充满无限可能的大工厂。

由此看来，淘宝特价版的这波土味营销，无疑是成功的。“下沉”是一种能力，尤其是品牌营销。淘宝特价版的自黑，让他在用户争夺堪称惨烈的电商大战中迅速杀出一条血路，俘获一众好感，不能不说，这是一种“大智若愚”。

截至到现在，活动转发量已经破10万。淘宝特价版官博粉丝量暴涨到近6万，非常漂亮的完成了冷启动。

我默默看完了这个广告片，掐灭了手里的烟头，去打开了微博，默默在微博底下艾特了大衣哥。

毕竟一辆五菱宏光呢，谁不想要啊～