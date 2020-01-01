HFP x 单向街图书馆打造「成分诗歌展」，文案太妙了！

一直以来，社会对女性都存在很多偏见，这些偏见也让她们在生活和职场中受到束缚，女性该是什么样？

女性不是被框住的一幅画，而是一座有丰富灵魂的图书馆。 在世界读书日之际，HomeFacialPro X 单向街图书馆 办了一场「成分诗歌展」。以成分致敬女性作家，打破女性定义，鼓励女性以多样的特质，成为一座独特的图书馆，拥有多变而丰富的灵魂。

玻尿酸



是讷言敏行

的实干

没有获奖感言要说

在掌声中继续埋首工作

没有情绪要表达

在沉寂时等待一次厚积薄发

不曾张扬的野心

和偷偷抹掉的泪水

是沉静的实干

是终会到来的最美与回馈

寡肽 是辟开一切困难 的魄力

困境像是一种日常

你习惯了，但不屈服

长长的成长路上

总有人说，算了吧姑娘

忐忑、畏惧、疲倦都有

但绝不放弃

破开困难的力量

是生命中不息的光

神经酰胺

是复原如初 的坚韧

荒漠中的

胡杨树是坚强

紧拽着风筝的细线

是韧力

不在戈壁

但要远航的你

是坚韧

修复自己的伤

虾青素

是蔑视规则

的反叛

爸爸和丈夫的话要听

年龄大了得服老

该生孩子的时候就放弃事业吧

权利不该由你决定

闭嘴、服从、忍耐、归顺

……

举起一把旗帜

掀翻所谓规则

走往反向的世界

走向自由炽烈

乳糖酸

是天生细腻

的敏锐

敏锐是

发现春天开出的第一朵花

是率先感受到秋天来临

敏锐是

从眼睛里看见悲喜

在语言中读懂故事

敏锐是

痛苦还未说出口

就已准备好的一份安抚

敏锐是你最细腻的天赋



烟酰胺 是步履不停的突破

3%，是萤火虫尾尖上的亮

5%，是独行夜晚的灯

10%，是照红了一方草原的火把

每级亮度，都在等最适合的人

每个数值，都有它独特的意义

每次突破，都是一个值得纪念的高光时刻

肌肽



是意气勃发

的通透

规则，都知晓

天真，都保留

知世故

而不世故

把意气挂到外衣上

将糖分阻留在心里

实干、魄力、坚韧、反叛、敏锐、突破、通透……不仅是成分的特质，也是女性的特质，多元的组合，构成了女性立体的自我。

作为一个主打成分的护肤品牌，HomeFacialPro以诗歌的成分作诗，是非常巧妙的做法，展览中所提到的7种成分，正是HFP的王牌产品——原液系列，每一款原液都针对性地解决一个肌肤问题，它们分别对应了 7 种不同女性的魅力特征。

借助诗歌的形式传达7种成分，既贴合了HFP“以成分打动肌肤”的品牌理念，也赋予了产品艺术价值，用一首首有态度的诗引发女性的情感共鸣。

如今，越来越的品牌鼓励女性勇敢发声，捍卫自由，这次HFP也同样借助诗歌输出品牌的价值观，这是对外输出品牌形象，向受众传达价值主张的一种讨喜方式。

我们都知道品牌建设需要持续投资，向消费者输出自己的价值观，要俘获女性消费者的心，就需要让她们对品牌价值产生认同。而通过诗歌传达出女性的态度，则是非常贴切的形式。

在世界读书日之际推出此次活动，并致敬女作家，也是鼓励女性多读书，更好地提升自己。

古人云“腹有诗书气自华”，书籍不仅能丰富女性的心灵，更能由内而外地提升一个人整体的气质。“若有诗书藏于心”是对女人高级感最好的称赞。

林徽因饱读诗书，集才气与灵气于一身，徐志摩爱了她一生；爱读书的董卿，《中国诗词大会》让人被她的才气深深折服，节目中她落落大方，各种诗词及名言著作信手拈来，一字一句都散发着魅力。

所以说，书籍，是女人永不过时的生命保鲜剂。

今天你读书了吗？

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