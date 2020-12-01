2020年的春天是一个惨烈的春天，

而这样的一个春天对于智联来说就是个冬天，

一年一度的“春战”是所有招聘企业一年当中最重要的时刻，

一到春天就蠢蠢欲动想跳槽的你一定懂的，

它决定了这家企业在一年中至少50%的胜算，

而今年“春战”尤为惨烈。

所以

整个的传播内容被迅速的调整为





上智联，勇往值钱

视频面试，上智联





话不多说，上视频，上图

2020智联招聘勇往值钱——多

2020智联招聘勇往值钱——快

2020智联招聘勇往值钱——真

2020智联招聘勇往值钱——优

我们顺势再看看这两年智联的春战都有怎样的动作





2019年

智联意图主打白领市场，所以请了高晓松代言，

为什么会请高晓松代言，

因为据调研报告显示高晓松的“晓说”等节目几亿观众，

其中90%以上学历本科，甚至有很多的研究生。

先来看一支高晓松骚柔文字的tvc

平面部分的修图也很贴近高晓松本人的喜好

地铁里的高晓松告青年说感动了很多年轻人

不少年轻人驻足观看，精神导师高老师都对年轻人说了些什么

2017年

这一年是网红兴起的一年，

一个新物种异军突起燃起了很多年轻人的斗志，

所以

智联请了当时很红的一位网红孔垂楠，

更用贴近年轻人的语言说出了他们的心声，

“再见，辜负青春的回报”，

“再见，只谈青春的老板”。

更写了一句看到就很爽的slogan

燃青春，趁现在

够高薪，就值得上

至此，

无数次帮我们走出迷途，

摆脱猪队友和无良老板的智联招聘三年春战的思路还是非常清晰，

非常犀利的，

无愧是招聘行业的老大哥。



