去年发布会上,苹果对iPhone 11系列新增的夜间模式展开详细介绍,即便这一功能在安卓手机中已十分流行。近日,苹果发布最新广告片,再次聚焦产品强大的夜拍功能。

这支不足一分钟的短片,在《We Only Come Out At Night》的背景音乐下,通过数个夜晚场景,以图片对比直观表达了iPhone 11系列在夜晚拍摄时的功效。

日前在超级碗,苹果也投放了一支广告片,主角是去年上线的游戏服务Arcade。短片在现实世界和虚拟世界无缝转化,以此展示流畅有趣的“游戏乐园”。与此同时,苹果还在其官方网站上增加了多个Arcade相关的彩蛋元素。